Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания пока не известны.