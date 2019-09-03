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РИА Новости

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

08:20 03.09.2019
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© AP Photo / Santa Barbara County Fire DepartmentПожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
© AP Photo / Santa Barbara County Fire Department
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела восьми человек.
Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. По словам представителя береговой охраны Моники Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания пока не известны.
Рочестер рассказала, что пожар возник ночью, члены экипажа не спали, и им удалось спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в это время спали под палубой.
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Вчера, 18:15Радио
Пожар на корабле в Калифорнии: подробности ЧП
Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.
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