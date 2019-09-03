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РИА Новости

Первый вертолет Ми-171А2 для Индии покажут на ВЭФ-2019

08:20 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТерритория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
Территория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Территория кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первый из двух вертолетов Ми-171А2 для индийской компании Vectra Group изготовлен, его покажут на Восточном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке.
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"Первая машина готова, будет выставляться на Восточном экономическом форуме и до конца года поставлена Индии", - сказал Белых.
В 2017 году "Вертолеты России" и Vectra Group заключили контракт на поставку вертолета Ми-171А2 с опционом на еще одну машину данного типа. Летом генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что индийская компания Vectra Group получит первый вертолет Ми-171А2 уже в этом году.
Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия.
В августе 2017 года вертолет Ми-171А2 получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошел испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до минус 50 градусов по Цельсию.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Леонид БелыхВосточный экономический форум-2019Ульяновский автомобильный заводРоссияИндияЭкономика
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