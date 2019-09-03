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РИА Новости

Облик самолета на замену Ан-2 определят в сентябре

08:10 03.09.2019 (обновлено: 08:11 03.09.2019)
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, будет определен в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
Таким образом, он подтвердил информацию источника, который в конце августа сообщал РИА Новости, что решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.
Самолет Ан-2
25 августа, 03:21РИА Новости
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России
"Сегодня подписан ряд соглашений с Минпромторгом, Росавиацией, эксплуатирующими организациями. Собраны пожелания потенциальных заказчиков по техническим характеристикам регионального самолета, в сентябре будет объявлен конкурс на продолжение этой работы. Именно тогда станет ясен окончательный облик этого самолета, и Улан-Удэнский авиационный завод начнет организацию его производства", - сказал Белых.
По его словам, необходимость легкого регионального самолета давно подтверждена маркетинговыми исследованиями. "Он остро нужен для решения вопроса транспортной доступности регионов страны", - добавил собеседник агентства.
Говоря о возможностях предприятия, Белых подчеркнул, что завод в состоянии выполнить любой заказ. "Сколько потребуется, столько и будет производить. Мощности на базе нашего технопарка позволят выполнить любой заказ. Ограничений в этой программе нет", - сказал он.
Ранее в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. В ведомстве отметили, что самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.
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Ан-2РосавиацияМинистерство промышленности и торговли РФУльяновский автомобильный заводРоссияЭкономика
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