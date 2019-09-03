Облик самолета на замену Ан-2 определят в сентябре

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, будет определен в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.

Таким образом, он подтвердил информацию источника, который в конце августа сообщал РИА Новости, что решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.

"Сегодня подписан ряд соглашений с Минпромторгом, Росавиацией, эксплуатирующими организациями. Собраны пожелания потенциальных заказчиков по техническим характеристикам регионального самолета, в сентябре будет объявлен конкурс на продолжение этой работы. Именно тогда станет ясен окончательный облик этого самолета, и Улан-Удэнский авиационный завод начнет организацию его производства", - сказал Белых.

По его словам, необходимость легкого регионального самолета давно подтверждена маркетинговыми исследованиями. "Он остро нужен для решения вопроса транспортной доступности регионов страны", - добавил собеседник агентства.

Говоря о возможностях предприятия, Белых подчеркнул, что завод в состоянии выполнить любой заказ. "Сколько потребуется, столько и будет производить. Мощности на базе нашего технопарка позволят выполнить любой заказ. Ограничений в этой программе нет", - сказал он.