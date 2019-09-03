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РИА Новости

Трутнев в рамках ВЭФ по видеосвязи запустил два автоклава Покровского АГК

08:01 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в режиме видеоконференцсвязи запустил третий и четвертый автоклав Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината (АГК) в Амурской области, сообщается на сайте правительства Приамурья.
"На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Юрий Трутнев в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе 3 и 4 автоклава Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината",- говорится в сообщении.
В тестовом режиме АГК начал работу в декабре 2018 года, за это время произведено более 2 тонн золота из упорных руд Маломырского месторождения, в июле начата переработка золотосодержащих концентратов месторождений других производителей.
"Вы видите, что в автоклавном цехе нет людей – потому, что производство автоматизировано. Все реакции происходят внутри автоклавных сосудов, сырье и кислород подается по закрытым трубам. Основная работа происходит в диспетчерской. Откуда операторы управляют всеми параметрами деятельности комплекса", - рассказал Трутневу председатель совета директоров ГК "Петропавловск" (Petropavlovsk Pls) Павел Масловский.
ВЭФ-2019
29 августа, 08:29РИА Новости
V Восточный экономический форум
Приамурье занимает 6 место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав — будущее амурской золотодобычи.
Только за первые сутки гидрометаллургический комплекс переработает 1,3 тысячи тонн концентрата упорных руд. Это в два раза больше, чем гидрометаллургический автоклав в Амурске. Совокупные инвестиции "Петропавловска" в реализацию объекта составили около 500 миллионов долларов. Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". В 2018 году компания снизила производство золота на 4%, до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год - 450-500 тысяч унций.
"Мы тоже внесли свой вклад: инвестор получил налоговые льготы — регион освободил "Петропавловск" от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Благодаря этому компания вкладывала сэкономленные деньги в объект и несет социальную ответственность. В районах ее присутствия ремонтируются дороги, строятся спортивные площадки, а совсем недавно "Петропавловск" поддержал наше начинание – создание детской футбольной лиги! И мы очень признательны за это", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019.
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