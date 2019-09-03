Володин посетит Узбекистан и Казахстан в сентябре

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во второй половине сентября посетит Узбекистан, а также примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

"Шестнадцатого сентября состоится официальный визит спикера Госдумы в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством республики. Также в осеннюю сессию пройдет ряд многосторонних межпарламентских мероприятий", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Отмечается, что 23-24 сентября делегация ГД во главе с Володиным примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.