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РИА Новости

Володин посетит Узбекистан и Казахстан в сентябре

07:49 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во второй половине сентября посетит Узбекистан, а также примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.
"Шестнадцатого сентября состоится официальный визит спикера Госдумы в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством республики. Также в осеннюю сессию пройдет ряд многосторонних межпарламентских мероприятий", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
Отмечается, что 23-24 сентября делегация ГД во главе с Володиным примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.
"На совещании планируется обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, в том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности", - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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Госдума РФВячеслав ВолодинУзбекистанКазахстанБезопасностьВ мире
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