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РИА Новости

Новые очаги африканской чумы свиней зарегистрированы в Амурской области

07:09 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанкКарантин в связи со вспышками африканской чумы свиней
Карантин в связи со вспышками африканской чумы свиней
© РИА Новости / Алексей Юшенков
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Карантин в связи со вспышками африканской чумы свиней. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Новые очаги африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.
В четверг в регионе из-за африканской чумы свиней введен режим чрезвычайной ситуации, заболевание зарегистрировано в Приамурье впервые, падеж свиней был зафиксирован в двух селах Благовещенского района - Усть-Ивановка и Волково, в селе Асташиха Бурейского района, в селе Орлецкое Тамбовского района, в регионе запрещена продажа местной свинины.
В понедельник начальник Амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов сообщил журналистам, что из-за АЧС в регионе отчуждены и уничтожены около 7 тысяч свиней.
"Новые очаги африканской чумы свиней выявлены в Амурской области. Вирус АЧС зафиксирован у животных в Благовещенске, Белогорье и Райчихинске, а также в хозяйствах четырех районов региона — в селах Ивановка, Черемхово и КФХ Ивановского района, селе Винниково Михайловского района, селе Черняево Магдагачинского района и селе Садовое Тамбовского района", - говорится в сообщении.
Свиньи в стойле.
29 августа, 14:26РИА Новости
В Приамурье ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Со ссылкой на Самохвалова уточняется, что "по предварительным данным, общее поголовье свиней на данных территориях составляет порядка 2,7 тысячи голов".
"В настоящее время муниципалитеты ведут подготовку к работе по отчуждению и утилизации зараженных и потенциально зараженных животных ... В селах введен карантин, на въездах устанавливают посты", - говорится в информации.
Кроме специалистов амурского управления ветеринарии, к ликвидации очагов АЧС привлечены сотрудники МЧС, Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, регионального минлесхоза и Росгвардии — всего около 120 человек. Работа ведется без выходных.
Отчуждение проходит бескровным методом, животным делают инъекции. Затем туши сжигают на специально отведенном земельном участке, а зольный остаток дезинфицируют. Дезинфекции подвергаются также территории животноводческих помещений, дворы, дороги.
По основной версии Амурского управления ветеринарии и племенного животноводства, которая сейчас прорабатывается, АЧС занесена в Приамурье из Китая.
Африканская чума свиней впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.
Поросята
23 августа, 17:37РИА Новости
Россельхознадзор рассказал о новых очагах АЧС в мире
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