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РИА Новости

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

06:45 03.09.2019
49563
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
Джонсон 1 сентября опубликовал в Twitter видообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, "советские войска атаковали их с востока". Он подчеркнул, Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма".
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"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", - приводятся слова пресс-секретаря на сайте посольства.
Он отметил, что Британия "последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши".
Пресс-секретарь подчеркнул, что подавляющее большинство россиян и британцев, когда вспоминают о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество.
Дипломат выразил сожаление, что Джонсон избрал другой ракурс, "который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании".
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Борис ДжонсонВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Двуличная лохматая никчемность
3 сентября, 07:22
bbugorkovsg
7570003
жалко его - больной, да еще работает 😁!
3 сентября, 07:27
Саня Саня
46150003
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