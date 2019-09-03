Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.

Джонсон 1 сентября опубликовал в Twitter видообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, "советские войска атаковали их с востока". Он подчеркнул, Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма".

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", - приводятся слова пресс-секретаря на сайте посольства.

Он отметил, что Британия "последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши".

Пресс-секретарь подчеркнул, что подавляющее большинство россиян и британцев, когда вспоминают о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество.