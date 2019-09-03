Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала " Из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала " 112 Украина ".

Он подчеркнул, что действия Киева принесли лишь убытки.

"Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе, и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму", — сказал Суслов.

По его словам, деньги, которые теряет Украина, "теперь уходят российским предпринимателям".

"Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее", — отметил экс-министр.

Водная блокада

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения удалось решить после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

В то же время, вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров ранее указывал на то, что своим решением киевские власти потеряли стабильный источник пополнения бюджета, так как Крым был готов платить за поставку воды.

Катастрофа

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в июне жаловался на то, что из-за водной блокады Крыма Херсонской области угрожают серьезные проблемы.

По его словам, регион стоит на грани экологической катастрофы. Он предупредил о засаливании и обезвоживании плодородной земли, об угрозе ухода сел под воду из-за переизбытка воды, а также о попадании канализационных стоков и химии в подземные грунтовые воды.