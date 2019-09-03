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РИА Новости

Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма

05:40 03.09.2019 (обновлено: 08:46 03.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".
Он подчеркнул, что действия Киева принесли лишь убытки.
"Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе, и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму", — сказал Суслов.
По его словам, деньги, которые теряет Украина, "теперь уходят российским предпринимателям".

"Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее", — отметил экс-министр.

Водная блокада

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена.
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Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения удалось решить после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
В то же время, вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров ранее указывал на то, что своим решением киевские власти потеряли стабильный источник пополнения бюджета, так как Крым был готов платить за поставку воды.
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Катастрофа

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в июне жаловался на то, что из-за водной блокады Крыма Херсонской области угрожают серьезные проблемы.
По его словам, регион стоит на грани экологической катастрофы. Он предупредил о засаливании и обезвоживании плодородной земли, об угрозе ухода сел под воду из-за переизбытка воды, а также о попадании канализационных стоков и химии в подземные грунтовые воды.
И, если так будет продолжаться, то "мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера и другие", заключил Журавко.
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Ситуация на Украине112 УкраинаВиктор Суслов (украинский экономист)КрымРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
..не мешайте дураку, совершать ошибки. (Конфуций)
3 сентября, 07:22
ИСИван Сергеевич Крупин
6520000
Укры как в детской присказке: - Назло маме отморожу уши ))))
3 сентября, 05:49
Сергей Николаевич
4590001
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