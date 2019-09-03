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РИА Новости

Япония наметила более 200 проектов с РФ, половина - в стадии реализации

05:32 03.09.2019
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© AFP 2019 / Pool / Stephanie LecocqМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
© AFP 2019 / Pool / Stephanie Lecocq
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
ТОКИО, 3 сен - РИА Новости, Иван Захарченко. Япония наметила более 200 проектов сотрудничества с Россией, более половины из них - в стадии осуществления, сообщил в интервью РИА Новости японский министр экономики и промышленности Хиросигэ Сэко в преддверии участия в пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
"Сотрудничество Японии и России в экономической сфере под руководством лидеров двух стран развиваются с невиданной скоростью, и благодаря "плану сотрудничества" из восьми пунктов появились уже более 200 проектов, более чем в половине из них начаты конкретные действия", - сказал министр.
По его словам, в июне принято решение об участии японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2", и наряду с этим решено учредить в Хабаровске "Японо-российский центр превентивной медицины". Кроме того, правительство Японии реализует пилотный проект грузоперевозок в Европу через Транссибирскую железнодорожную магистраль.
"Надеемся, что такие инициативы будут содействовать повышению благосостояния граждан и развитию экономики России, расширению торговли между двумя странами", - отметил Сэко.
В сентябре 2016 года он был назначен министром, отвечающим за экономическое сотрудничество с Россией. С тех пор, по его словам, он посетил РФ 12 раз и провел переговоры с многими российскими официальными лицами, прежде всего министром экономического развития Максимом Орешкиным, во время как международных форумов, так и двусторонних переговоров.
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V Восточный экономический форум
"Более того, я сам многократно посещал не только Москву и Санкт-Петербург, но и города других регионов, в том числе Владивосток, Воронеж, Сабетту, Якутск, на местах знакомился с японо-российским сотрудничеством, выслушивал рассказы участников. Я и впредь хочу использовать разные возможности для того, что посещать разные районы России, продвигая переговоры с российскими официальными лицами в интересах содействия конкретизации "плана сотрудничества" из восьми пунктов", - сказал Сэко.
Этот план огласил на втором ВЭФ во Владивостоке в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ, предложив президенту РФ Владимиру Путину ежегодно встречаться на площадке форума, чтобы обеспечить его реализацию.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форум-2019Максим ОрешкинСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияЭкономика
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