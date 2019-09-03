Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал катастрофой ситуацию с накоплением угля на складах страны.

"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54 процента меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года", - сказал он.

Волынец добавил, что в прошлом году были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это "просто катастрофа".