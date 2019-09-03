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РИА Новости

Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

03:21 03.09.2019 (обновлено: 06:13 03.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРазгрузка угля в одесском порту "Южный"
Разгрузка угля в одесском порту Южный
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал катастрофой ситуацию с накоплением угля на складах страны.
"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54 процента меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года", - сказал он.
Волынец добавил, что в прошлом году были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это "просто катастрофа".
По его словам, если руководство страны не объединит усилия, предприятиям может грозить остановка из-за ограничения электроснабжения.
Разгрузка угля в порту Одессы
17 октября 2018, 08:00РИА Новости
Окончательное прощание: Украина перешла на российский уголь
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Ситуация на УкраинеМихаил ВолынецВерховная Рада УкраиныМоскваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А как по мне то катастрофа это то что в Российской Федерации есть граждане которые до сих пор не имеют в доме газа и отопления. Топятся дровами. Может уже ну её эту Украину. Пустите этот газ туда где он требуется в России. А Украина пускай сама разбирается как обеспечить теплом своих граждан.
3 сентября, 05:39
Антон Кузьмин
3100006
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