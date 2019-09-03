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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

03:10 03.09.2019 (обновлено: 07:41 03.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР на востоке Польши в 1939 году с агрессией фашистской Германии. Сообщение посольства опубликовано на сайте диппредставительства.
Ранее Джонсон выступил с видеообращением, которое опубликовано на странице в Twitter. В нем он рассказал об обстоятельствах начала Второй мировой войны и заявил, что Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".
В посольстве отметили, что заявление политика на фоне 80-летия начала Второй мировой вызывает удивление.
"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", — говорится в сообщении.
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Кроме того, в диппредставительстве подчеркнули, что именно британская дипломатия перед началом Второй мировой войны "попустительствовала захватнической политике нацистов" и "последовательно саботировала" идеи СССР по созданию эффективного антигитлеровского альянса, в частности, для защиты Польши.
В посольстве также выразили сожаление, что Джонсон выбрал такую позицию относительно Второй мировой войны, и отметили, что подавляющее большинство британцев и россиян отдают дань памяти жертвам и чтут советско-британское союзничество.
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80 лет с начала Второй мировой войныБорис ДжонсонВеликобританияРоссияВ мире
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