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РИА Новости

Около десяти тысяч человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период в сентябре

00:50 03.09.2019 (обновлено: 09:13 03.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Диск с заданиями единого государственного экзамена
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дополнительный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдет 3-20 сентября, экзамены в дополнительные сроки сдадут около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
Как сообщили в ведомстве, сдавать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (русскому языку и математике). Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.
"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду: экзамены в дополнительные сроки должны быть проведены на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что откроет дополнительный период 3 сентября ЕГЭ по русскому языку, сдавать этот экзамен планируют около 2,2 тысячи участников.
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В Рособрнадзоре подчеркнули, что 6 сентября будет проведен ЕГЭ по математике базового уровня, сдавать экзамен будут около 9,3 тысячи человек. Завершится дополнительный период, по сообщению ведомства, 20 сентября резервным днем, в который можно будет сдать и русский язык, и базовую математику.
"Экзамены в дополнительный период пройдут во всех регионах России, для их проведения будет организовано 153 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 2 ППЭ на базе медицинских учреждений и 7 ППЭ на дому. В проведении ЕГЭ в сентябрьские сроки будет задействовано около 3,6 тысячи организаторов, около 400 технических специалистов. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять более 300 общественных наблюдателей. Практически во всех ППЭ будет организовано онлайн-видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ", - говорится в сообщении.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
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