Около десяти тысяч человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период в сентябре

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дополнительный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдет 3-20 сентября, экзамены в дополнительные сроки сдадут около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Как сообщили в ведомстве, сдавать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (русскому языку и математике). Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду: экзамены в дополнительные сроки должны быть проведены на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что откроет дополнительный период 3 сентября ЕГЭ по русскому языку, сдавать этот экзамен планируют около 2,2 тысячи участников.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что 6 сентября будет проведен ЕГЭ по математике базового уровня, сдавать экзамен будут около 9,3 тысячи человек. Завершится дополнительный период, по сообщению ведомства, 20 сентября резервным днем, в который можно будет сдать и русский язык, и базовую математику.