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РИА Новости

Путин начинает визит в Монголию по случаю юбилея победы на Халхин-Голе

00:39 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в аэропорту Улан-Батора. 2 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Улан-Батора. 2 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Улан-Батора. 2 сентября 2019
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник начинает официальный визит в Монголию.
Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где знаменитый полководец Георгий Жуков руководил наступательной операцией.
"Визит нашего президента в Монголию 3 сентября посвящен участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин прибыл в Монголию поздно вечером накануне, основная программа официального визита запланирована на вторник. Путин прилетел в Улан-Батор из пострадавшей от паводка Иркутской области, где продолжаются восстановительные работы.
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По словам Ушакова, в рамках визита Путина в Монголию запланированы переговоры в узком и расширенном составе. Лидеры РФ и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе меры по стимулированию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Среди приоритетных сфер обсуждения - развитие сотрудничества двух стран в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики и электроэнергетики, банковской сферы, мирного атома.
"Речь также пойдет об углублении межрегионального взаимодействия, на которое приходится около 70% общего объема двусторонней торговли. По итогам переговоров планируется заключить соглашение о содействии приграничному сотрудничеству", - отметил помощник президента.
Кроме этого, стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Среди тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, - пути дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.
Путин и Баттулга по итогам переговоров планируют подписать новый межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ будет носить бессрочный характер.
"Кроме того, подготовлен весьма солидный пакет межправительственных и межведомственных документов и коммерческих контрактов, которые будут подписаны в ходе визита", - сообщил Ушаков.
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По его словам, ожидается, что в ходе визита российского лидера в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в мае 2020 года. Путин также намерен пригласить монгольского коллегу на турнир по дзюдо, который состоится во Владивостоке 5 сентября.
"И наш президент, и Баттулга разделяют увлечение дзюдо, они вместе побывали на целом ряде международных турниров," — отметил Ушаков.
В этом году лидеры видятся второй раз – 14 июня они встречались в Бишкеке на полях саммита ШОС в трехстороннем формате Россия-Монголия-Китай. В 2018 году Путин и Баттулга встречались трижды: в июне в ходе саммита ШОС в Циндао, в сентябре на полях ВЭФ во Владивостоке, также состоялась краткая беседа в Баку во время чемпионата мира по дзюдо.
Кроме этого, в рамках визита у Путина запланированы отдельные беседы с председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом. В рамках визита состоится совместное возложение венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Ожидается также, что президент РФ примет участие в торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.
Сражение на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года - ключевое событие в общей истории России и Монголии. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии. Она также имела определяющее влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии в 1941-1945 годах.
Монголия оказывала помощь СССР в годы Великой Отечественной войны, в том числе поставками продовольствия и одежды и организацией народного сбора средств для постройки танкового и авиационного соединений, а также в ходе боев с Квантунской армией на Дальнем Востоке в августе 1945 года.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 03:40РИА Новости
Путин обсудит на переговорах с лидером Монголии стратегическое партнёрство
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Халтмаагийн БаттулгаЮрий УшаковШОСВладимир ПутинООНРоссияМонголияПолитика
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