Путин начинает визит в Монголию по случаю юбилея победы на Халхин-Голе

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник начинает официальный визит в Монголию.

Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где знаменитый полководец Георгий Жуков руководил наступательной операцией.

"Визит нашего президента в Монголию 3 сентября посвящен участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин прибыл в Монголию поздно вечером накануне, основная программа официального визита запланирована на вторник. Путин прилетел в Улан-Батор из пострадавшей от паводка Иркутской области, где продолжаются восстановительные работы.

По словам Ушакова, в рамках визита Путина в Монголию запланированы переговоры в узком и расширенном составе. Лидеры РФ и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе меры по стимулированию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Среди приоритетных сфер обсуждения - развитие сотрудничества двух стран в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики и электроэнергетики, банковской сферы, мирного атома.

"Речь также пойдет об углублении межрегионального взаимодействия, на которое приходится около 70% общего объема двусторонней торговли. По итогам переговоров планируется заключить соглашение о содействии приграничному сотрудничеству", - отметил помощник президента.

Кроме этого, стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Среди тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, - пути дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.

Путин и Баттулга по итогам переговоров планируют подписать новый межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ будет носить бессрочный характер.

"Кроме того, подготовлен весьма солидный пакет межправительственных и межведомственных документов и коммерческих контрактов, которые будут подписаны в ходе визита", - сообщил Ушаков.

По его словам, ожидается, что в ходе визита российского лидера в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в мае 2020 года. Путин также намерен пригласить монгольского коллегу на турнир по дзюдо, который состоится во Владивостоке 5 сентября.

"И наш президент, и Баттулга разделяют увлечение дзюдо, они вместе побывали на целом ряде международных турниров," — отметил Ушаков.

В этом году лидеры видятся второй раз – 14 июня они встречались в Бишкеке на полях саммита ШОС в трехстороннем формате Россия-Монголия-Китай. В 2018 году Путин и Баттулга встречались трижды: в июне в ходе саммита ШОС в Циндао, в сентябре на полях ВЭФ во Владивостоке, также состоялась краткая беседа в Баку во время чемпионата мира по дзюдо.

Кроме этого, в рамках визита у Путина запланированы отдельные беседы с председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом. В рамках визита состоится совместное возложение венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Ожидается также, что президент РФ примет участие в торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.

Сражение на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года - ключевое событие в общей истории России и Монголии. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии. Она также имела определяющее влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии в 1941-1945 годах.