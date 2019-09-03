В Москве задержали журналиста Илью Азара

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан за повторное нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Татьяна Молоканова.

"Илье Азару вменяют нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ, он был задержан сегодня в 21.10. На ночь его оставят в ОМВД по Красносельскому району, завтра в девять утра планируется составление протокола", - сказала она.

Адвокат отметила, что задержание может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа в Москве.