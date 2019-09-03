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РИА Новости

В Москве задержали журналиста Илью Азара

00:19 03.09.2019 (обновлено: 08:17 03.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан за повторное нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Татьяна Молоканова.
"Илье Азару вменяют нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ, он был задержан сегодня в 21.10. На ночь его оставят в ОМВД по Красносельскому району, завтра в девять утра планируется составление протокола", - сказала она.
Адвокат отметила, что задержание может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа в Москве.
За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга Азару грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.
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