Еще один кандидат снялся с выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кандидат из 14 округа снялся с выборов в Мосгордуму, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Всего за пост депутата МГД будут бороться 228 человек, добавил он.

По его словам, до понедельника, 2 сентября, кандидаты имели право сняться с выборов. Однако в особых случаях, например, из-за болезни, это право продлевается до пятницы.

Реут также добавил, что из ранее зарегистрированных кандидатов трое снялись сами, двух снял суд, ещё одного — партия.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.