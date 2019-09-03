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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Еще один кандидат снялся с выборов в Мосгордуму

00:00 03.09.2019 (обновлено: 08:20 03.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кандидат из 14 округа снялся с выборов в Мосгордуму, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Всего за пост депутата МГД будут бороться 228 человек, добавил он.
По его словам, до понедельника, 2 сентября, кандидаты имели право сняться с выборов. Однако в особых случаях, например, из-за болезни, это право продлевается до пятницы.
Реут также добавил, что из ранее зарегистрированных кандидатов трое снялись сами, двух снял суд, ещё одного — партия.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 13:15Выборы в Мосгордуму
Около 2% избирателей могут проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Не допуск кандидатов от оппозиции делает выборы не легитимными....ткое большое количество умерших в списках говорит о фальсификация чиновников от избиркомов, если только не на кладбище собирали подписи...перестарались очернить....
3 сентября, 00:44
Андрей Туфиков
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