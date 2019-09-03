В сетях ненависти. Как правильно вести борьбу против онлайн-хейтеров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На днях американские ученые, проанализировав англоязычные группы хейтеров в Facebook и "ВКонтакте", пришли к выводу, что борьба с ними в целом проиграна. У этих сообществ нет жесткой структуры, лидеров, они быстро рассеиваются и воссоздаются вновь, легко меняют платформы. Феномен хейтерства распространяется во всем мире, и это серьезная общественная проблема.

Старые добрые блоги. Добрые ли?

"Сетевая структура не предполагает, что группы в блогосфере, созданные на почве ненависти, принимают форму централизованных организаций. На этом этапе исследования мы не можем найти никаких доказательств, что группы хейтеров связаны с какими-то политическими компаниями или ассоциациями. Однако мы обнаружили, что они приобретают популярность среди блогеров, становятся все более многочисленными", — писали ученые из Университета Гонконга и Колледжа Бентли (США) в 2007 году.

Блоги — это сетевые дневники, популярные в нулевые. Текстовый формат, связанность, структурированность делали их хорошим объектом для аналитики. Ученые использовали блоги, чтобы изучать экстремистские, террористические организации, сообщества хейтеров (hate — по-английски "ненависть"). Их интересовало, есть ли у таких групп лидеры, как они структурированы, каковы социальные и политические последствия подобной активности.

Авторы статьи просканировали блоговую платформу Xanga по ключевым словам, характерным для расистов, и составили список из 28 блогов, вокруг которых сформировалось сообщество из примерно 820 пользователей, поддерживающих человеконенавистнические взгляды. Причем многие не скрывали, откуда они. Большинство — из США и Германии.

Интернет позволяет свободно распространять расистские и экстремистские взгляды, общаться с людьми в любой точке мира. Особенно пропаганде ненависти подвержена молодежь, преобладающая в Сети. И если десять лет назад ученые осторожно предупреждали об опасности групп хейтеров, то сейчас ситуация вошла в острую фазу.

Травля длиной в десять лет

В 2011 году суд приговорил 26-летнего британца Шона Диффи к 18 неделям тюрьмы за оскорбительные сообщения и видео на интернет-страницах, посвященных памяти погибших девушек. Это один из первых осужденных интернет-троллей — так называют анонимных пользователей, которые травят знаменитостей, оскорбляют, размещают комментарии, заведомо задевающие чьи-то чувства.

Хотя кибербуллинг (травля в интернете) в Великобритании вне закона, случай Диффи скорее исключение. Между тем число жалоб на оскорбления в соцсетях растет по экспоненте. Ученые из Университета Хаддерсфилда привели в пример группу хейтеров в Twitter, атакующих Кейт и Гарри Макканов — родителей трехлетней девочки, бесследно исчезнувшей во время отдыха в Португалии.

Макканы лишились дочери в 2007 году. И сразу в их адрес посыпались критические замечания. Ученые определили группу из 37 анонимных твиттер-аккаунтов, которые публикуют негативные сообщения в адрес Макканов, травят тех, кто пытается их защитить. Каждый час эти тролли производят более ста антимаккановских твиттов.

Под прицелом президент и монархия

Когда президентом США избрали Барака Обаму, было много разговоров о том, что эпоха расизма осталась в прошлом. Однако анализ сообщений в группах хейтеров в Facebook, проведенный в 2011-2012 годах аспиранткой Университета Бейлор Мией Муди, свидетельствовал об обратном. Тролли оскорбительно отзывались о Бараке Обаме и его супруге, издевались в картинках и мемах над их внешностью, происхождением и поведением.

Расистским нападкам в интернете подвергается королевская семья Великобритании из-за супруги принца Гарри герцогини Сассекской — Меган Маркл, которая наполовину афроамериканка, к тому же разведена.

После сообщения о беременности Меган расистские атаки на нее усилились. Аккаунты королевской семьи в соцсетях потребовалось специально защищать: установили фильтры пользовательского контента, чистили оскорбительные комментарии и эмодзи (графические символы, смайлы), банили троллей в Twitter и Instagram.

Группа политических активистов "Hope not hate" с января по февраль этого года насчитала порядка пяти тысяч твитов с хештегами против Меган. Примерно 70 процентов контента — сообщений, репостов негативных статей, мемов, картинок — генерировали всего два десятка аккаунтов. Это может говорить о спланированной атаке, для которой были созданы аккаунты. Некоторые содержали в профиле ссылки на ультраправые сайты и лидеров мнений в соцсетях.

Всплеск расизма отмечают и ученые из Университета Джорджа Вашингтона и Университета Майями, составившие карту групп хейтеров, использующих Facebook и "ВКонтакте" для распространения своих взглядов. В их недавней статье в Nature показано, что эти группы формируются в кластеры, информационно связанные между собой и не ограниченные географически. Туда попадают и группы в других соцсетях: WeChat (преимущественно Китай), Snapchat, Instagram, WhatsApp и Telegram. Центры кластеров расположены в Северной Америке, ЮАР и Европе, между ними — "хайвэи" ненависти, проходящие по всем континентам, за исключением разве что Антарктиды.

Авторы исследования полагают, что эта смешанная природа онлайн-хейтерства проявила себя в атаке на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия) 15 марта этого года. Нападавший вел прямую трансляцию в Facebook, на оружии были надписи об исторических событиях, упоминавшихся в этих кросс-континентальных кластерах ненависти.