В сетях ненависти. Как правильно вести борьбу против онлайн-хейтеров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На днях американские ученые, проанализировав англоязычные группы хейтеров в Facebook и "ВКонтакте", пришли к выводу, что борьба с ними в целом проиграна. У этих сообществ нет жесткой структуры, лидеров, они быстро рассеиваются и воссоздаются вновь, легко меняют платформы. Феномен хейтерства распространяется во всем мире, и это серьезная общественная проблема.
Старые добрые блоги. Добрые ли?
"Сетевая структура не предполагает, что группы в блогосфере, созданные на почве ненависти, принимают форму централизованных организаций. На этом этапе исследования мы не можем найти никаких доказательств, что группы хейтеров связаны с какими-то политическими компаниями или ассоциациями. Однако мы обнаружили, что они приобретают популярность среди блогеров, становятся все более многочисленными", — писали ученые из Университета Гонконга и Колледжа Бентли (США) в 2007 году.
Блоги — это сетевые дневники, популярные в нулевые. Текстовый формат, связанность, структурированность делали их хорошим объектом для аналитики. Ученые использовали блоги, чтобы изучать экстремистские, террористические организации, сообщества хейтеров (hate — по-английски "ненависть"). Их интересовало, есть ли у таких групп лидеры, как они структурированы, каковы социальные и политические последствия подобной активности.
Авторы статьи просканировали блоговую платформу Xanga по ключевым словам, характерным для расистов, и составили список из 28 блогов, вокруг которых сформировалось сообщество из примерно 820 пользователей, поддерживающих человеконенавистнические взгляды. Причем многие не скрывали, откуда они. Большинство — из США и Германии.
Интернет позволяет свободно распространять расистские и экстремистские взгляды, общаться с людьми в любой точке мира. Особенно пропаганде ненависти подвержена молодежь, преобладающая в Сети. И если десять лет назад ученые осторожно предупреждали об опасности групп хейтеров, то сейчас ситуация вошла в острую фазу.
13 сентября 2017, 16:16РИА НовостиУченые выяснили, почему большая часть онлайн-троллей является мужчинами
Травля длиной в десять лет
В 2011 году суд приговорил 26-летнего британца Шона Диффи к 18 неделям тюрьмы за оскорбительные сообщения и видео на интернет-страницах, посвященных памяти погибших девушек. Это один из первых осужденных интернет-троллей — так называют анонимных пользователей, которые травят знаменитостей, оскорбляют, размещают комментарии, заведомо задевающие чьи-то чувства.
Хотя кибербуллинг (травля в интернете) в Великобритании вне закона, случай Диффи скорее исключение. Между тем число жалоб на оскорбления в соцсетях растет по экспоненте. Ученые из Университета Хаддерсфилда привели в пример группу хейтеров в Twitter, атакующих Кейт и Гарри Макканов — родителей трехлетней девочки, бесследно исчезнувшей во время отдыха в Португалии.
Макканы лишились дочери в 2007 году. И сразу в их адрес посыпались критические замечания. Ученые определили группу из 37 анонимных твиттер-аккаунтов, которые публикуют негативные сообщения в адрес Макканов, травят тех, кто пытается их защитить. Каждый час эти тролли производят более ста антимаккановских твиттов.
Под прицелом президент и монархия
Когда президентом США избрали Барака Обаму, было много разговоров о том, что эпоха расизма осталась в прошлом. Однако анализ сообщений в группах хейтеров в Facebook, проведенный в 2011-2012 годах аспиранткой Университета Бейлор Мией Муди, свидетельствовал об обратном. Тролли оскорбительно отзывались о Бараке Обаме и его супруге, издевались в картинках и мемах над их внешностью, происхождением и поведением.
Расистским нападкам в интернете подвергается королевская семья Великобритании из-за супруги принца Гарри герцогини Сассекской — Меган Маркл, которая наполовину афроамериканка, к тому же разведена.
После сообщения о беременности Меган расистские атаки на нее усилились. Аккаунты королевской семьи в соцсетях потребовалось специально защищать: установили фильтры пользовательского контента, чистили оскорбительные комментарии и эмодзи (графические символы, смайлы), банили троллей в Twitter и Instagram.
Группа политических активистов "Hope not hate" с января по февраль этого года насчитала порядка пяти тысяч твитов с хештегами против Меган. Примерно 70 процентов контента — сообщений, репостов негативных статей, мемов, картинок — генерировали всего два десятка аккаунтов. Это может говорить о спланированной атаке, для которой были созданы аккаунты. Некоторые содержали в профиле ссылки на ультраправые сайты и лидеров мнений в соцсетях.
Всплеск расизма отмечают и ученые из Университета Джорджа Вашингтона и Университета Майями, составившие карту групп хейтеров, использующих Facebook и "ВКонтакте" для распространения своих взглядов. В их недавней статье в Nature показано, что эти группы формируются в кластеры, информационно связанные между собой и не ограниченные географически. Туда попадают и группы в других соцсетях: WeChat (преимущественно Китай), Snapchat, Instagram, WhatsApp и Telegram. Центры кластеров расположены в Северной Америке, ЮАР и Европе, между ними — "хайвэи" ненависти, проходящие по всем континентам, за исключением разве что Антарктиды.
Авторы исследования полагают, что эта смешанная природа онлайн-хейтерства проявила себя в атаке на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия) 15 марта этого года. Нападавший вел прямую трансляцию в Facebook, на оружии были надписи об исторических событиях, упоминавшихся в этих кросс-континентальных кластерах ненависти.
Если администрация соцсети ликвидирует группы хейтеров, они быстро воссоздаются и мимикрируют. Ученые считают, что справиться давлением сверху с ними невозможно, и предлагают точечные интервенции "снизу", с учетом специфики платформы и законов страны. Например, одновременно забанить множество мелких кластеров внутри одного большого, закрыть аккаунты пользователей групп ненависти, выбранных случайным образом, поссорить хейтеров, используя подложные аккаунты. Наконец, можно найти слабое место внутри группы — обычно это политические противоречия. Скажем, выступающие за превосходство "белой расы" расходятся в деталях: одни — за единую Европу, другие — против. Значит, нужно внедрить к ним третью сторону и таким образом манипулировать ими.