Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Несмотря на официальное перемирие, в сирийском Идлибе никто не торопится складывать оружие. В зоне деэскалации пересекаются интересы сразу нескольких важных игроков. Причем идлибский котел — не единственная головная боль Дамаска и его союзников, в том числе России. Кто против кого воюет в Сирии после ликвидации ИГ* и что ждет Москву, когда союзники достигнут своих целей, разбиралось РИА Новости.

Кого атаковали американцы

Не прошло и суток после объявления о прекращении огня в зоне деэскалации в сирийском Идлибе 31 августа, как в провинции снова загремели взрывы. Вооруженные силы США нанесли удар по зданию недалеко от города. Там, по данным американского командования, находились главари террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой"*.

В Госдепе заверили: удары наносились точечно. Однако в российском Центре по примирению враждующих сторон утверждают, что атака привела к многочисленным жертвам и разрушениям. Кроме того, о предстоящей операции не уведомили ни Москву, ни Анкару.

По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара погибли 40 человек. Тип оружия, использованного американскими военными, не называется. Главной целью атаки были главари группировок "Хурас ад-Дин" и "Ансар ат-Таухид". Обе они, по некоторым данным, сотрудничают с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, созданной на базе "Джабхат ан-Нусры"*, которую Вашингтон считает сирийским отделением "Аль-Каиды".

По другой информации, после слияния этих двух групп в одну — "Нусрат аль-Ислам"* в марте 2018 года к ним присоединились некоторые отколовшиеся от ХТШ боевики, а с самой "Хайят Тахрир аш-Шам" отношения у союза враждебные.

Коалиционные войска под предводительством США 1 июля уже атаковали позиции террористов на северо-западе Сирии. Тогда целью удара также были члены "Хурас ад-Дин". Восьмерых боевиков, среди которых были тунисцы, алжирцы, египтянин и сириец, ликвидировали. Отмечалось, что это стало первым подобным успехом за два года.

Почему образовался идлибский котел

Идлиб — центр одноименной провинции на северо-западе Сирии. На востоке территория граничит с Алеппо, на западе — с Латакией, на юге — с провинцией Хама, а на севере — с Турцией. Район называют идлибским котлом, так как там действуют сразу несколько вооруженных группировок.

Впервые о создании зон деэскалации в Сирии договорились в сентябре 2017 года в столице Казахстана Астане (ныне Нур-Султан). Три зоны располагались соответственно в южной части провинции Дераа на границе с Иорданией, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты и на севере провинции Хомс. Мониторинг обстановки должна была вести российская военная полиция. В четвертой зоне деэскалации — Идлибе — наблюдением занимались совместно Иран, Россия и Турция.

В начале 2018 года сирийские правительственные силы начали вытеснять боевиков "Исламского государства"* из восточной части страны, сирийская армия провела также операции в Восточной Гуте и в горах к северу от Дамаска, а позднее и на юге, в Дераа.

© Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Карта Сирийской Арабской Республики, представленная во время брифинга Минобороны РФ о процессе мирного урегулирования в Сирии © Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Карта Сирийской Арабской Республики, представленная во время брифинга Минобороны РФ о процессе мирного урегулирования в Сирии

Боевики, отказавшиеся сдаться сирийским властям, отправились в Идлиб. Так провинция стала "последним оплотом" террористов, начались бои за этот район.

В сентябре 2018-го Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о создании безопасной зоны между силами вооруженной оппозиции и сирийскими правительственными войсками глубиной до 25 километров. Сирийская армия обязалась не атаковать Идлиб, а террористические группировки, в частности ХТШ, должны были покинуть демилитаризованную зону. Группировки умеренной оппозиции, поддерживаемые Анкарой, в том числе "Свободная сирийская армия", могли остаться в зоне деэскалации, но вывести оттуда все тяжелое вооружение. Контролем за выполнением обязательств занимались совместно российские и турецкие военные.

Из-за чего договоренности о перемирии не работают

Перемирие, однако, не соблюдалось. Уже в конце сентября сирийская армия атаковала позиции ХШТ на границе Идлиба и Хамы, а группировки джихадистов отказались соблюдать условия разоружения. В январе 2019 года в России заявляли, что 70 процентов демилитаризованной зоны заняли террористы. Тогда же появились сообщения о подготовке наступления сирийской армии на Идлиб. В марте российские военные нанесли точечные авиаудары по позициям террористов в центре провинции. После этого Турция несколько раз обвиняла сирийских военных в намеренных атаках на наблюдательные посты. Стрельбы велись, несмотря на объявленный 12 июня "режим тишины".

Ситуация вновь накалилась летом 2019-го. В начале августа в Нур-Султане прошли очередные переговоры о режиме прекращения огня. Боевики решение проигнорировали, перемирие продолжалось лишь трое суток — в ответ сирийские правительственные войска возобновили наступление. Сирийская армия окружила город Хан-Шейхун, где находится турецкий наблюдательный пункт. Россия при этом дала турецким наблюдателям в Сирии гарантии безопасности.

Двадцать седьмого августа Эрдоган срочно приехал в Россию, чтобы обсудить в Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе. С 31 августа в провинции вводился новый режим прекращения огня. В тот же день сообщалось, что сирийская армия в одностороннем порядке остановит боевые действия. Перемирие позволит мирным жителям покинуть опасные территории, а 22 августа на севере провинции Хама уже открылся гуманитарный коридор. Для Турции эскалация ситуации в Идлибе также чревата масштабным потоком беженцев через государственную границу.

© Sputnik / Мохамад Маруф Перейти в фотобанк Улица сирийского города Хан-Шейхуне в провинции Идлиб © Sputnik / Мохамад Маруф Перейти в фотобанк Улица сирийского города Хан-Шейхуне в провинции Идлиб

Кто против кого

Армия Башара Асада сейчас занимает большую часть сирийской территории, однако не всю. Так, Идлиб практически полностью контролируют боевики "Хайят Тахрир аш-Шам", в то время как земли к северу, северо-востоку и значительную часть юга Идлиба занимают воюющие против правительственных войск формирования "Сирийской свободной армии", которые поддерживает Турция.

Северо-восток Сирии (от Манбиджа до границы с Ираком) занимают "Демократические силы Сирии" — союз вооруженной оппозиции, в который входят курдские группировки, а также курдские "Отряды народной самообороны".

Север приграничной провинции Алеппо контролируют турецкие войска, ведущие борьбу с курдскими формированиями, — их Анкара считает террористическими. В январе 2018 года турки начали операцию "Оливковая ветвь" в Африне на севере Алеппо. О готовящемся новом наступлении в этом районе стало известно в июле 2019-го. При этом турецкое руководство условилось с США о создании координирующего центра, впрочем, Анкара намерена начать боевые действия даже без договоренности с Вашингтоном.

В свете вновь установленного режима перемирия в Турции еще раз напомнили о своих интересах в сирийском конфликте, в частности в зоне Идлиба. "Смысл действий Анкары — в сохранении вооруженных исламистских группировок, которые Турция считает умеренными и которые опираются на ее поддержку", — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Кроме того, эскалация конфликта приведет к тому, что придется заниматься проблемой беженцев.

© AP Photo Сирийский курдский снайпер в городе Кобани. 2015 год © AP Photo Сирийский курдский снайпер в городе Кобани. 2015 год

Важен для Турции и курдский вопрос. Сирийские власти борются с курдскими формированиями, так как они добиваются автономии, а впоследствии — и независимости от Дамаска. При этом режим Асада считает курдов частью сирийского народа, предполагая все их проблемы решать в рамках общей конституции.

США и их союзники в регионе — Саудовская Аравия, Израиль, Турция — придерживаются такой позиции: в Сирии нужно изменить режим. "Для них Асад — диктатор. У Соединенных Штатов программа-максимум — сменить режим, программа-минимум — расколоть страну, сделать ее неподконтрольной центральным властям, несмотря на заявления о важности территориальной целостности", — поясняет эксперт. Основная цель Ирана — поддержать сирийские власти в борьбе против суннитского исламизма.

В чем интерес России

Россия находится в сирийско-турецком треугольнике, ведь у Москвы есть договоренность с обеими сторонами конфликта. Главная цель Кремля — стабилизация ситуации в регионе, поддержание территориальной целостности и государственности Сирии. При этом помочь Асаду удержаться у власти — не главный приоритет, считает Долгов.

Москве, по сути, не важно, кто именно находится у власти в стране, главное — чтобы Дамаск продолжал проведение светской политики, признание равенства всех религий и не допустил исламизации страны. "Гипотетический приход к власти исламистов — угроза национальной безопасности России, — пояснил собеседник РИА Новости. — Все исламистские группировки говорили о намерениях создать исламское государство и вести джихад, в том числе на территории Центральной Азии и в мусульманских регионах России".

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ Перейти в фотобанк Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии © Фото : пресс-служба Минобороны РФ Перейти в фотобанк Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии

Сейчас гарантами астанинских соглашений выступают Россия, Турция и Иран. Москва сотрудничает со всеми странами, однако в случае с Анкарой приходится идти на компромиссы и на что-то закрывать глаза. Например, на незаконное нахождение в Сирии турецких войск, ведь на это не было дано разрешения ни Дамаска, ни ООН. "То, что мы наблюдаем сейчас в Идлибе, — как раз и есть стремление России решить вопросы политическим путем", — уточняет Борис Долгов.

Возникает вопрос: если цель сирийских властей — полностью восстановить контроль над страной, что поддерживается и Россией, и США, и Турцией, а цель Анкары одновременно — сохранить влияние среди вооруженных исламистских группировок в регионе, что будет, когда Идлиб освободят и сирийская армия дойдет до северных границ страны?

Москва сотрудничает с Дамаском по поводу восстановления суверенитета, в Сирии работают российские военные советники. Однако если говорить о стратегическом плане — для Москвы это сложный вопрос, отмечает Долгов. Россия не может жестко ставить условия ни Турции, ни Вашингтону. Интересы внешних сил влияют на позицию Москвы. Поэтому говорить о том, что у России есть четкий план относительно будущего, пока сложно.