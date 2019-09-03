Названы страны, из которых больше всего приезжает иностранцев в Россию

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Украина, Казахстан, Китай и Финляндия лидируют по количеству поездок, совершенных иностранными гражданами в Россию за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает ТурСтат.

Первую десятку стран, откуда в Россию приехало большинство гостей, по итогам первого полугодия возглавляет Украина с показателем в три миллиона 424 тысячи поездок, далее идут Казахстан (один миллион 569 тысяч), а замыкает тройку Китай (780 тысяч). Также в рейтинг вошли Финляндия, Азербайджан, Польша, Германия, Армения, Молдавия и Эстония.

Самый значительный рост показали Южная Корея (+42%) и Китай (+17%). Также увеличились показатели таких стран как Таиланд (+23%), Монголия (+5%) и Япония (+2%).