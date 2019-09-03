Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T08:03Z
https://ria.ru/20190903/1558166669.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155816/86/1558168612_567:705:2849:1989_1036x0_80_0_0_d1c6fe3d6c67fe7f39b51260e7adf732.jpg
РИА Новости

Пекинская Сирия, или Опыт Китая в борьбе с джихадом

08:00 03.09.2019 (обновлено: 08:03 03.09.2019)
858
© AP Photo / David WivellЖители района Эрдуоцяо в Урумчи
Жители района Эрдуоцяо в Урумчи
© AP Photo / David Wivell
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
В Китае без фанфар, тихо, но празднуют: 30 месяцев в стране не было терактов. Эта цифра уже мелькала в предыдущем нашем материале о поездке в Синьцзян-Уйгурский автономный район, граничащий с Россией, Казахстаном, Киргизией и другими странами.
Теракты в Китае? Да; примерно в то же время, когда освобождали от "Исламского государства"* территории Сирии и Ирака, на северо-западе Китая происходило нечто похожее — но без войны. Вот только прочитать об этом шансов было мало, в том числе потому, что "глобальные СМИ" на эту тему не распространяются. Там вы узнаете разве что насчет "концлагерей, в которых томится минимум миллион мусульман-уйгуров".
Упомянутая поездка была довольно стандартной. Пекин регулярно знакомит в основном мусульманские (но и прочие) страны со своим опытом создания школ по "дерадикализации" той уйгурской молодежи, которая совершила лишь легкие преступления. Например, человек значился в подпольной террористической ячейке, но никого не убил. Что с ним делать? Ответ Пекина: учить. Причем по решению суда. Отправить на двухлетние курсы (с постоянным проживанием, но с правом возвращаться домой на субботу и воскресенье), где джихадистов учат грамоте, а также пригодным в повседневной жизни профессиям.
Насчет грамоты и профессий — это важно. Дело в том, что примерно два десятилетия в уйгурских деревнях и некоторых городских общинах проповедники вели кампанию за отказ от изучения китайского — "языка врага" — и вообще от обучения в школах. Уйгурам объясняли, что это их земля, а китайцы — оккупанты.
Уйгурские мусульмане выбирают молельные коврики на рынке в Хотане. Архивное фото
22 июля, 07:35Религия и мировоззрение
В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров
Еще были кампании за отказ от регистрации браков. Работали прежде всего с детьми. То есть людей намеренно загоняли в средневековье, изолировали от общества, не давали шанса в это общество как-то вписаться. Оставался только джихад.
Есть такая поговорка: миллиард (вообще-то уже 1,4 миллиарда) китайцев не может ошибаться. На самом деле — еще как может. История китайской политики в Синьцзяне полна ошибок. Пекин был занят начиная с 80-х годов перестройкой всей системы, а десятимиллионный народ уйгуров на северо-западной окраине отдали на откуп его лидерам, которые говорили "у нас все под контролем" — и тихо делали деньги.
Тут есть один деликатный вопрос: а откуда вообще взялись проповедники джихада в этой части Китая и когда это произошло? Ответ: была такая война в Афганистане, занявшая почти все 80-е, и Китай тогда еще был в конфронтации с СССР. Поэтому играл в разные игры с моджахедами, тем более что граница с Афганистаном рядом. В итоге Афганистан подарил "Аль-Каиду"* не только США, но и Китаю. В первые годы нашего века Китай получил, по крайней мере в сельской глубинке, "потерянное поколение" уйгуров (это та самая молодежь, которую я видел за школьными партами в центрах по перевоспитанию). В городах типа Урумчи (столица Синьцзяна) поселился страх, все начали бояться всех, боковым зрением наблюдали, кто идет рядом по улице. Похожие навыки имеют жители Израиля…
Потом пришло "китайское 11 сентября" — 5 июля 2009 года, когда на улицы Урумчи джихадисты вывели несколько тысяч уйгуров, вооруженных топорами и ножами. Они шли по улицам и убивали прохожих, всего погибло 197 человек.
Нападение с ножами на прохожих — так было в Лондоне, но сначала в Синьцзяне. Автобус или грузовик, врезающийся в толпу, — это было в Ницце и других европейских городах, но сначала в Синьцзяне.
Мечеть в Урумчи
15 ноября 2018, 08:00РИА Новости
Война за права человека: Китай переходит в наступление
И даже тогда Пекин упустил ситуацию. Теракты нарастали и после 2009-го, в пиковом 2014 году они происходили каждые две недели, уже не только в Синьцзяне. К тому времени уже два года как у власти был Си Цзиньпин. Его команда сказала: хватит.
Здесь еще надо учесть, что Синьцзян перестал быть глухой окраиной. Появился проект "Один пояс, один путь" (провозглашен в 2013 году), подразумевающий партнерство со множеством стран Евразийского континента, с заходом торговой инфраструктуры в Африку и Латинскую Америку. "Один путь" идет, как и в античные времена, через Синьцзян. И вот что там сейчас происходит: построено или строится множество железных и шоссейных дорог (последних — 111), идущих на Пакистан, Монголию, Таджикистан, Россию и так далее. Добавлено четыре новых аэропорта и реконструировано семь старых. Через границы переброшено 17 мощных оптических кабелей. Урумчи, с его небоскребами и многоэтажными эстакадами, стал "международным наземным портом" — хабом, куда сходится множество логистических цепочек. Не забудем технопарки и зоны инноваций; в общем, Синьцзян становится важной и особой зоной развития.
Понятно, почему терроризм в такой важной части Китая получил мощную подпитку извне. И столь же понятно, что вся стратегия Пекина превратилась бы в ничто, если не ликвидировать угрозу в сухопутном коридоре, связывающем Китай с западной частью Евразии.
Никакой армейской операции не было, в том числе потому, что оружие джихадистов было в основном кустарным. Так или иначе, в краткий срок обезвредили две тысячи подпольных ячеек, взяли массу стреляющих и взрывающихся самоделок… что дальше?
А дальше было то, что можно считать интересным опытом по профилактике и оздоровлению общества. Например, ответственным работникам вменили в обязанность подружиться минимум с одной уйгурской семьей, приглашать ее детей погостить. Особую роль сыграл туризм, то есть открытие Синьцзяна миру. Сегодня гостиницы там переполнены, едут и из-за рубежа (а Синьцзян — это чудо, что-то вроде соседнего Алтая, только очень большого).
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
2 июля, 19:46РИА Новости
Си Цзиньпин призвал укрепить антитеррористическое сотрудничество с Турцией
Самое же в этой истории интересное — это те самые "школы вместо тюрем". То есть места, где — теоретически — потерянное поколение уйгуров должно измениться. А изменится ли? Что они на самом деле будут думать после такого, рывком, возвращения в реальность? Смотря как учить.
От успеха этой китайской инновации зависит многое по части избавления мира от терроризма. Во множестве стран есть убеждение: лекарство от джихадизма — экономическое развитие. Сделайте людей богатыми — не будут никого убивать. А Китай говорит: не забудьте, что джихадизм — это намеренное отупление и расчеловечивание человека, и лекарство здесь — просвещение.
*Террористические организации, запрещенные в России.
2902000
Обсудить 0
КитайАвторы
Рекомендуем
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Отметили по второму разряду
РИА
Новости
Сноски, оставленные И. В. Сталиным на странице книги О войне прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица, которая представлена на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
Британцы и поляки: Москва делает нас виновными в начале войны
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
Возвращение "тоннельных крыс". Зачем Пентагон готовится воевать под землей
Лента
новостей
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Гей-парад
Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Пекин выразил протест США из-за санкций в отношении энергетических компаний
Покупатели в отделе фруктов гипермаркета
"В 50 раз выше нормы": что Роспотребнадзор нашел в арбузах и дынях
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Девушка проверяет сообщения в телефоне
В сетях ненависти. Как правильно вести борьбу против онлайн-хейтеров
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Евгения
"Ты не наша!" История жизни женщины, родившейся на полу тюремной камеры
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
"Верни триллион": Трамп прицепился к долгу китайских императоров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05В Крыму оценили слова экс-министра о потерях Украины от блокады полуострова
09:56В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
09:55СБ Польши, Украины и Белоруссии обсудили с Болтоном конфликт в Донбассе
09:46В ДНР обвинили ВСУ в 12 нарушениях перемирия за сутки
09:45СМИ: число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек
09:45В Красноярском крае площадь пожаров уменьшилась на 25 тысяч гектаров
09:44Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы
09:42Кандидат в премьеры Грузии предложил поменять глав МВД и Минобороны
09:41Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
09:39Сторонники экс-главы Армении собрались у КС, где рассмотрят его дело
09:32Первый опытный вертолет Ка-226 для Индии планируют изготовить в 2020 году
09:30Адвокат: обмена заключенными между Россией и Украиной во вторник не будет
09:28Трутнев отметил, что на ВЭФ обсудят программу развития Дальнего Востока
09:27Шуфутинский объяснил популярность песни "Третье сентября"
09:24СК установил причастность ВСУ к обстрелу российского фотокорра в Донбассе
09:23В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО
09:22Минздрав презентовал новую вакцину от гриппа
09:20На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
09:19Минобороны может пополнить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА
09:19Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
Лента новостейМолния