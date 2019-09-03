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РИА Новости

Британцы и поляки: Москва делает нас виновными в начале войны

08:00 03.09.2019 (обновлено: 08:01 03.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСноски, оставленные И. В. Сталиным на странице книги "О войне" прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица, которая представлена на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны"
Сноски, оставленные И. В. Сталиным на странице книги О войне прусского военачальника, военного теоретика, историка Карла фон Клаузевица, которая представлена на открытии историко-документальной выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
По понятным причинам в последние дни много говорится и пишется о Второй мировой войне и обстоятельствах, ее породивших. К 80-летию печальных событий сентября 1939-го проведено немало мероприятий, в ходе которых не раз звучали мудрые слова о необходимости более тщательно изучать прошлое, дабы не повторять его ошибок и не допустить новой глобальной войны. В связи с этим вызывает удивление более чем нервная реакция некоторых западных комментаторов на публикацию Россией ряда ценнейших документов предвоенной эпохи.
Речь идет об открывшейся недавно в Москве выставке "1939 год. Начало Второй мировой войны". Казалось бы, событие, значение которого сложно переоценить. Ведь на этой выставке продемонстрированы оригиналы уникальных документов той эпохи — секретные протоколы совещаний, черновики постановлений, рукописные пометки вождей. Особенно ценно то, что все документы представлены в цифровом архиве, доступном любому исследователю, в том числе зарубежному. Львиная доля этих материалов известна нам по цитатам в научных исследованиях, по выдержкам, которыми жонглировали как угодно. А теперь любой может, не выходя из дома, ознакомиться с первоисточниками полностью, без купюр. Вроде бы такую открытость и доступность следует лишь приветствовать.
Но не тут-то было. Благодаря The Guardian, к примеру, британский читатель узнает, что этой выставкой "Москва пытается оправдать нацистский пакт". Да, так и написано: "нацистский пакт". Это они так о советско-германском договоре о ненападении, известном как пакт Молотова — Риббентропа.

Желтая европейская пресса пошла еще дальше. Оказывается, "Россия отчаянно пытается оправдать нацистский пакт военного времени, обвиняя Европу и США в поведении, которое вынудило ее заключить сделку с Адольфом Гитлером", — сообщает The Daily Express. Не ищите в этой статье, в чем именно проявляется "отчаяние" России, — не найдете. Но сама мысль о том, что Британия виновна в развязывании войны в 1939 году не меньше, чем многие другие страны Европы, крайне возмущает газетчиков.

Многочисленные западные комментаторы цитируют выступление Лаврова или статью министра культуры России Владимира Мединского, оценившего пакт Молотова — Риббентропа как "дипломатический триумф СССР" (эта статья уже несколько дней вызывает громы и молнии со стороны либеральных российских комментаторов). Но никто из них, похоже, даже не удосужился заглянуть в сами документы, презентованные в Москве. Во всяком случае, никто из вышеперечисленных авторов не ссылается ни на один из них. А ведь загляни туда — и получишь многие ответы на свои же вопросы. Но, видимо, потому и страшатся обратить внимание своих читателей на материалы — ответы не понравятся.
Например, значительная часть обнародованных документов касается московских переговоров между СССР, Британией и Францией в августе 1939 года. Из них понятно, что Лондон и Париж откровенно затягивали процесс и постоянно уходили от вопроса, который практически на каждом заседании прямо задавал им глава советской военной делегации Клим Ворошилов: предполагается ли в случае совместных военных действий против нацистской Германии пропуск советских войск через территорию Польши? Причем четко назывались и направления движения войск — через Галицию и Виленский коридор (то есть туда, куда в итоге и вышла Красная армия в сентябре). Практически после каждого этого вопроса англо-французская делегация просила перерыв для совещания между собой, но снова и снова уходила от прямого ответа.
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На четвертом заседании, состоявшемся 14 августа 1939 года, глава французской делегации генерал Думенк наконец сформулировал ответ (если это можно назвать ответом): "Я думаю, что Польша и Румыния Вас, господин маршал, будут умолять прийти им на помощь". На что Ворошилов резонно возразил: "А может быть, не будут". И вот тут прозвучали слова руководителя британской делегации адмирала Дракса: "Если Польша и Румыния не потребуют помощи от СССР, они в скором времени станут простыми немецкими провинциями, и тогда СССР решит, как с ними поступить". Позвольте, а разве в итоге так и не произошло? Что же теперь ставит в вину Советскому Союзу современный Лондон? Ведь устами Дракса было озвучено и понимание судьбы Польши в случае войны с Германией без поддержки СССР, и признание права Сталина решать судьбу Польши в таких обстоятельствах. Но теперь почему-то об этом забыли. И в Лондоне, и в Варшаве.
Конечно, Москву никоим образом не могла радовать перспектива превращения всей Польши в "германскую провинцию" и столкновения с Германией один на один. А именно к этому варианту упорно подталкивали Советскую Россию правительства Европы, судя по протоколам переговоров, представленным публике. В отличие от Варшавы, питавшей ложные надежды на помощь западных союзников, Сталин никаких иллюзий на этот счет не имел. Позиция СССР в этом смысле была предельно прагматичной.
Мало того, когда договор о ненападении с Германией уже был подписан и главы англо-французской делегации пришли прощаться с Ворошиловым, они согласились с его замечанием: "Не наша вина, что представители Франции и Англии так долго тянули с этими вопросами".
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Тут же представлен дневник Георгия Димитрова, на тот момент возглавлявшего Коминтерн, в котором он подробно описал аргументы Сталина на закрытой встрече, посвященной пакту. В частности, советский лидер пояснил: "Мы предпочитали соглашение с так называемыми демократическими странами и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и притом за это ничего не платить".
Но вы не найдете эти и другие цитаты из обнародованных документов в статьях западных критиков, дружно обрушившихся на Россию за "оправдание нацистского пакта". Ну не вписываются они в нарратив.
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ПольшаВеликобританияМоскваГерманияЕвропаРоссияСССРАдольф ГитлерАвторыВ мире
Популярные комментарии
Запад бросил Польшу Гитлеру как кость, которой его заманивали в Россию. Обнародованные документы оказались нелицеприятной правдой, с ними не поспоришь. Остаётся только горлом брать и называть чёрное - белым, и наоборот. Полякам правда тоже не нужна, они обмазаны по горло.Потому и давятся от злобы.
3 сентября, 08:25
lizander_57 Лизандер
1400001
Даже не переписать историю, а вымарать из неё то, что творил Запад и стереть то, что было сделано СССР. Своей вины они не примут. Ложь их единственное оружие.
3 сентября, 08:38
lizander_57 Лизандер
1000001
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