В Раде назвали "катастрофой" ситуацию с углем на Украине

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik рассказал о "катастрофе" с запасами угля в стране.
"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", - заявил Волынец.
По его мнению, ситуация вызвана проблемами с ценообразованием на ресурсы.
По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тысячи тонн запасов угля. Год назад они составляли 1,4 миллиона тонн. При этом ежедневно расходуется около 49 тысяч тонн. Украина тратит запасы вдвое быстрее, чем пополняет.