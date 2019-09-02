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РИА Новости

В Раде назвали "катастрофой" ситуацию с углем на Украине

23:33 02.09.2019 (обновлено: 01:51 03.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРазгрузка угля в одесском порту "Южный"
Разгрузка угля в одесском порту Южный
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik рассказал о "катастрофе" с запасами угля в стране.
"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", - заявил Волынец.
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
23 августа, 08:00РИА Новости
Все хуже, чем казалось: украинские коммунальщики не доживут до ноября
По его мнению, ситуация вызвана проблемами с ценообразованием на ресурсы.
По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тысячи тонн запасов угля. Год назад они составляли 1,4 миллиона тонн. При этом ежедневно расходуется около 49 тысяч тонн. Украина тратит запасы вдвое быстрее, чем пополняет.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
ВВП спасет и скидка и рассрочка только чтобы украина еще лет пять с экранов страны не сходила своих проблем нету же подумаешь лярдами воруют
3 сентября, 00:19
ЛЛЛех Лехыч
9301041
Не то, чтобы логика, скорее, здравый смысл прощай... Пишет какой-то неадекват-навальнёнок, годов 17-18-ти, который жизни не видел...
3 сентября, 01:03
Elef 75
2730009
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