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РИА Новости

Афганистан может стать одной из тем на встрече Помпео с генсеком НАТО

23:27 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Мирный процесс в Афганистане, как ожидается, станет одной из тем на встрече генсека НАТО Йенса Столтенберга с госсекретарем США Майком Помпео во вторник, сообщил в понедельник чиновник в альянсе.
Ранее НАТО анонсировала закрытую для прессы встречу Столтенберга с Помпео в Брюсселе.
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"Это часть регулярных консультаций генерального секретаря с высшими должностными лицами стран НАТО. Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел НАТО и встречу лидеров НАТО в декабре", - сообщило РИА Новости должностное лицо в альянсе, отвечая на вопрос о тематике переговоров.
По его словам, также ожидается, что "они обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане".
Ранее сообщалось, что США и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.
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