В Саратове арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве дочери с патологией

САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Суд в Саратове в понедельник санкционировал арест местного жителя, задержанного по обвинению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное СУСК.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, когда в субботу 26-летняя мать девочки ушла в магазин, 38-летний фигурант дела остался наедине с детьми - двухлетним сыном и дочерью, взял переноску с младенцем, поднялся на чердак и зарезал девочку. Подозреваемого сразу же задержали.

"На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". По ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.