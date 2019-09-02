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РИА Новости

В Саратове арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве дочери с патологией

22:07 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Суд в Саратове в понедельник санкционировал арест местного жителя, задержанного по обвинению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное СУСК.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, когда в субботу 26-летняя мать девочки ушла в магазин, 38-летний фигурант дела остался наедине с детьми - двухлетним сыном и дочерью, взял переноску с младенцем, поднялся на чердак и зарезал девочку. Подозреваемого сразу же задержали.
"На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". По ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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