Приговор блогеру Синице за скандальный пост в Twitter огласят 3 сентября

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник огласит приговор блогеру Владиславу Синице, обвиняемому в экстремизме за угрозы детям сотрудников правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее прокурор попросил для него максимальное наказание - 6 лет колонии.

По версии следствия, 30-летний житель Люберец под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором "фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей". Ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия".

На заседании прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому у Синицы "возник умысел на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц сотрудники правоохранительных органов", после чего он опубликовал несколько сообщений, хотя "осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий". По ее словам, данный текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов.

Сам Синица вину не признает и считает, что его слова вырвали из контекста.