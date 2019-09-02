Джонсон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы

ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне усилившихся в понедельник слухов о возможном проведении внеочередных парламентских выборов заявил, что выступает против этой идеи.

"Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку", - заявил Джонсон, выступая со специальным заявлением по Brexit в понедельник вечером.

Между тем, многие политологи и СМИ предполагали, что Джонсон в свете кризиса вокруг Brexit может назначить всеобщие выборы на октябрь или на ноябрь с тем, чтобы усилить позиции Консервативной партии в парламенте. Идею проведения выборов всячески лоббирует и лидер оппозиции Джереми Корбин, уверенный в успехе своей партии.