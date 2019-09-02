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РИА Новости

Джонсон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы

20:28 02.09.2019
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне усилившихся в понедельник слухов о возможном проведении внеочередных парламентских выборов заявил, что выступает против этой идеи.
"Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку", - заявил Джонсон, выступая со специальным заявлением по Brexit в понедельник вечером.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
30 августа, 15:20РИА Новости
Джонсон обвинил оппозицию в попытке помешать согласованию условий по Brexit
Между тем, многие политологи и СМИ предполагали, что Джонсон в свете кризиса вокруг Brexit может назначить всеобщие выборы на октябрь или на ноябрь с тем, чтобы усилить позиции Консервативной партии в парламенте. Идею проведения выборов всячески лоббирует и лидер оппозиции Джереми Корбин, уверенный в успехе своей партии.
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Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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