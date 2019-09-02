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РИА Новости

Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit

20:17 02.09.2019 (обновлено: 20:34 02.09.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против "бессмысленного", по его словам, откладывания Brexit.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Ранее в понедельник группа парламентариев, выступающая против "жесткого" Brexit, опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.
"Я вдохновлен прогрессом, которого нам удалось достичь за последние недели, шансы соглашения повысились. ЕС видит, что мы усилили нашу позицию, будучи готовыми выйти 31 октября в любом случае - с соглашением или без", - заявил Джонсон, выступая в понедельник вечером со специальным заявлением.
Но, по словам премьера, в Брюсселе чувствуют, что британские депутаты пытаются продлить Brexit и что "завтра депутаты будут вместе с Джереми Корбиным (лидером оппозиции - ред.) голосовать за бессмысленное промедление", - продолжил Джонсон.
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
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"Я не верю в это, но если это случится, они буквально выбьют ножки из-под стула переговоров", - сказал премьер, отметив, что это может даже сделать невозможными дальнейшие переговоры.
"Продемонстрируйте единство целей. Парламентарии должны проголосовать с правительством против бессмысленной задержки… Нет обстоятельств, при которых я попрошу ЕС продлить срок Brexit… Я верю, что мы добьемся соглашения на встрече Европейского совета в октябре. Дайте переговорщикам возможность сделать свою работу", - призвал премьер.
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