Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit

ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против "бессмысленного", по его словам, откладывания Brexit.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Ранее в понедельник группа парламентариев, выступающая против "жесткого" Brexit, опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.

"Я вдохновлен прогрессом, которого нам удалось достичь за последние недели, шансы соглашения повысились. ЕС видит, что мы усилили нашу позицию, будучи готовыми выйти 31 октября в любом случае - с соглашением или без", - заявил Джонсон, выступая в понедельник вечером со специальным заявлением.

Но, по словам премьера, в Брюсселе чувствуют, что британские депутаты пытаются продлить Brexit и что "завтра депутаты будут вместе с Джереми Корбиным (лидером оппозиции - ред.) голосовать за бессмысленное промедление", - продолжил Джонсон.

"Я не верю в это, но если это случится, они буквально выбьют ножки из-под стула переговоров", - сказал премьер, отметив, что это может даже сделать невозможными дальнейшие переговоры.