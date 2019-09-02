В Одесской области 37 человек госпитализировали после отравления шаурмой

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Почти 40 человек попали в больницу из-за отравления шаурмой в населенном пункте Авангард в Одесской области Украины, передает местное издание "Думская" со ссылкой на сотрудника Госпродпотребслужбы Лидию Степанову.

"Сначала девять человек, потом 21, в итоге всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", — приводит издание ее слова.