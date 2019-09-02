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РИА Новости

В Одесской области 37 человек госпитализировали после отравления шаурмой

20:15 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Стрингер
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Почти 40 человек попали в больницу из-за отравления шаурмой в населенном пункте Авангард в Одесской области Украины, передает местное издание "Думская" со ссылкой на сотрудника Госпродпотребслужбы Лидию Степанову.
"Сначала девять человек, потом 21, в итоге всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", — приводит издание ее слова.
Сообщается, что все пострадавшие покупали шаурму на улице Торговой. Во время проверки в этой в точке продажи были обнаружены нарушения.
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