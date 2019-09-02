Украинский министр образования отреагировала на обвинения в безграмотности

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министр образования и науки Украины Анна Новосад Министр образования и науки Украины Анна Новосад признала , что допустила ошибки в своей публикации в фейсбуке.

"Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести фейсбук. Спасибо", — написала она.

Исправленные ошибки украинского министра Исправленные ошибки украинского министра

Ранее пользователи Сети обратили внимание на большое количество ошибок в публикации Новосад, в которой министр написала о своих задачах на посту главы ведомства.

Некоторые комментаторы предположили, что причиной безграмотной публикации стал тот факт, что Новосад говорит по-русски, а украинский язык начала учить недавно.