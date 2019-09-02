Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T20:25Z
https://ria.ru/20190902/1558182708.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155814/90/1558149073_0:174:3072:1902_1036x0_80_0_0_8f643add757c00f815775cbe895160db.jpg
РИА Новости

Украинский министр образования отреагировала на обвинения в безграмотности

20:01 02.09.2019 (обновлено: 20:25 02.09.2019)
27286
© прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
© прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что допустила ошибки в своей публикации в фейсбуке.
"Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести фейсбук. Спасибо", — написала она.
Исправленные ошибки украинского министра
Исправленные ошибки украинского министра
Исправленные ошибки украинского министра
Ранее пользователи Сети обратили внимание на большое количество ошибок в публикации Новосад, в которой министр написала о своих задачах на посту главы ведомства.
Некоторые комментаторы предположили, что причиной безграмотной публикации стал тот факт, что Новосад говорит по-русски, а украинский язык начала учить недавно.
Анну Новосад назначили министром образования и науки 29 августа 2019 года. На этом посту она сменила Лилию Гриневич.
Выступление депутата Рады Антона Киссе на заседании парламента
30 августа, 03:23РИА Новости
Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке
4129185915
Обсудить 18
УкраинаВ мире
Популярные комментарии
А не проще писать без ошибок на родном языке ?
2 сентября, 20:03
Svinka Ontherun
4110000
Да уж, последствия майданного госпереворота на Украине - дискриминация русского языка, издевательства над русскоязычными гражданами и убийства граждан Донбасса. И ради этого скакали на майдане?
2 сентября, 20:25
ВРВиктор Ростов
710310
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
РИА
Новости
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил, почему "закрыл наглухо" границу с Украиной
Лента
новостей
Плакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Бывший министр экономики рассказал о потерях Украины из-за блокады Крыма
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции
Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки выступает на форуме-интенсиве Synergy Insight Forum 2018
Канделаки назвала отставку премьер-министра Грузии "ударом по Саакашвили"
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции
18:20Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
18:16Малышева рассказала, как похудеть за две недели
18:16Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
18:15При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек
18:14Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
18:13Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
18:09Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
18:07Под Кремлем построят музей
18:01Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
17:58Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
17:54Появилось видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
17:54Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне
17:52В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти
17:50В Рязани вспыхнул пожар на складе
17:49Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"
17:48В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
17:47В Мали восемь человек погибли при взрыве в автобусе, сообщил источник
17:37Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение
17:37Организаторы марафона "Ночь выборов — 2019" надеются на участие Памфиловой
Лента новостейМолния