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РИА Новости

В Британии подготовили законопроект, не допускающий Brexit без соглашения

19:54 02.09.2019
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© Hannah McKayПротивники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
© Hannah McKay
ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британские парламентарии-противники "жесткого" Brexit опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.
"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента", - написал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.
Законопроект будет внесен в парламент во вторник - в первый день работы парламента после летних каникул.
"Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил парламентарий.
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
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Эта неделя - по сути, последний шанс парламента повлиять на ситуацию и не допустить самого "жесткого" из всех вариантов Brexit. На следующей неделе деятельность парламента будет заморожена до середины октября по инициативе премьера Бориса Джонсона.
Джонсон в ближайшие минуты выступит со специальным заявлением, в котором прокомментирует сложившуюся ситуацию вокруг Brexit.
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Выход Британии из ЕвросоюзаХилари БеннБорис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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