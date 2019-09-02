В Британии подготовили законопроект, не допускающий Brexit без соглашения

Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019

© Hannah McKay Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019

ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британские парламентарии-противники "жесткого" Brexit опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.

"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента", - написал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.

Законопроект будет внесен в парламент во вторник - в первый день работы парламента после летних каникул.

"Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил парламентарий.

Эта неделя - по сути, последний шанс парламента повлиять на ситуацию и не допустить самого "жесткого" из всех вариантов Brexit. На следующей неделе деятельность парламента будет заморожена до середины октября по инициативе премьера Бориса Джонсона.