Татарстан сдал к учебному году пять новых школ и семнадцать детсадов

КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Татарстан к новому учебному году ввёл в эксплуатацию пять школ и два дополнительных корпуса к действующим школам на 5,7 тысячи мест для учащихся и 17 детсадов на 3,3 тысячи мест, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Минниханов в понедельник в режиме видеоконференции принял участие в селекторном совещании, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев, по вопросам строительства общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в рамках реализации национальных проектов.

"В этом году к новому учебному году мы сдали пять школ и два крупных пристроя на 5,7 тысячи ученических мест. До конца года сдадим ещё два объекта на 1,6 тысячи мест", - сказал Минниханов в ходе прямого включения из Казани от нового многопрофильного лицея №186 "Перспектива", который построен в рамках нацпроекта "Образование" и рассчитан на 1,2 тысячи учеников, оснащен самым современным оборудованием, спортзалами, бассейнами.

Также, по словам президента Татарстана, в рамках национального проекта "Демография" к началу сентября введено 17 новых детских садов на 3,3 тысячи мест, до конца года планируется сдать ещё 10 детсадов на 2,3 тысячи мест.

"Кроме этого, мы реализуем республиканские программы капитального ремонта образовательных учреждений. В рамках этих программ обновлено 147 объектов, в основном это школы и детские сады. В целом система образования республики полностью готова к началу учебного года", - отметил Минниханов.