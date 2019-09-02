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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области

19:19 02.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту схода с рельсов тепловоза с четырьмя пустыми вагонами в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 сентября на станции Высоцк Выборгского района Ленинградской области произошел сход тепловоза с рельсов с четырьмя пустыми вагонами. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии не произошло.
"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов тепловоза", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, а также устанавливается ущерб.
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