СК выяснит обстоятельства схода с рельсов тепловоза в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту схода с рельсов тепловоза с четырьмя пустыми вагонами в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 сентября на станции Высоцк Выборгского района Ленинградской области произошел сход тепловоза с рельсов с четырьмя пустыми вагонами. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии не произошло.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов тепловоза", - говорится в сообщении.