Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Свердловские следователи направили в суд уголовное дело в отношении экс-начальника отдела государственного технического надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, обвиняемого в 32 эпизодах получения взяток, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, чиновник разработал схему, которая позволяла на постоянной основе получать взятки за незаконную выдачу гражданам удостоверений на право управления самоходными машинами без прохождения обучения профессии тракториста-машиниста и сдачи экзамена. Всего в период с декабря 2014 по февраль 2018 года он совместно со своими сообщниками, по версии следствия, совершил 32 эпизода получения взяток.

Как уточнили в региональной прокуратуре, за указанный период чиновник получил за выдачу удостоверений 905 тысяч рублей.