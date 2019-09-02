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РИА Новости

Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане

18:25 02.09.2019 (обновлено: 18:46 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит селекторное совещание по вопросам строительства образовательных организаций
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев по видеосвязи открыл новую школу в Казани и удивился большому количеству первоклассников в ней, сообщил "Татар-Информ".
Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил премьеру что в новой школе набралось 11 первых классов, всего 317 человек.
"То, что вы сказали — это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название — это 1-й "М" получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, "Б", "В", "Г". Но вот "М" или "Л" — это интересно", — отметил Медведев.
По словам Минниханова, всего новая школа рассчитана на 1224 учащихся, в ней два бассейна, два спортзала и современное оснащение.
Как отметил Медведев в ходе селекторного совещания по строительству муниципальных школ и детских садов, к началу нового учебного года в России открылись 170 школ.
"До конца 2019 года ожидается еще более 200 объектов, из которых 67 возводятся при федеральном финансировании", — добавил он.
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