Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев по видеосвязи открыл новую школу в Казани и удивился большому количеству первоклассников в ней, сообщил Премьер-министр Дмитрий Медведев по видеосвязи открыл новую школу в Казани и удивился большому количеству первоклассников в ней, сообщил "Татар-Информ".

Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил премьеру что в новой школе набралось 11 первых классов, всего 317 человек.

"То, что вы сказали — это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название — это 1-й "М" получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, "Б", "В", "Г". Но вот "М" или "Л" — это интересно", — отметил Медведев.

По словам Минниханова, всего новая школа рассчитана на 1224 учащихся, в ней два бассейна, два спортзала и современное оснащение.

Как отметил Медведев в ходе селекторного совещания по строительству муниципальных школ и детских садов, к началу нового учебного года в России открылись 170 школ.