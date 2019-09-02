Чистая природа – чистая душа: в Ингушетии прошел субботник по уборке рек

Десятки тысяч жителей Республики Ингушетия солнечным субботним утром 31 августа вышли на берега быстрых кавказских рек Сунжа и Асса, чтобы принять участие в беспрецедентном по своим масштабам экологическом марафоне "Чистые берега Кавказа". Мероприятие стартовало в рамках акции "Вода России", которая, в свою очередь, является частью национального проекта "Экология".
Сунжа
В окрестностях столицы Ингушетии - Магаса - на берега главной водной артерии республики - реки Сунжа - вышли люди практически всех возрастов, приехавшие не только из ближайших населенных пунктов, но и из отдаленных уголков Ингушетии.
В уборке территории, прилегающей к реке, приняли участие представители государственных органов, общественных организаций, а также множество простых людей, которые использовали субботник и как повод для дружеского общения и новых знакомств.
Открыл экологический марафон министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев, который вместе с сотрудниками своего ведомства стал одним из самых энергичных участников субботника.
"Это самый живой, самый масштабный экологический проект, в котором активно участвует Ингушетия, и который с каждым годом набирает обороты. С каждой новой акцией интерес простого населения к мероприятиям по защите природы растет. В наших школах мы регулярно проводим лекции и беседы по экологическому просвещению. Мы понимаем, что от того, как будут относиться к природе наши дети, будет зависеть экологическое будущее и качество жизни в республике", - сказал министр.
© РИА Новости / Александр СоболевМинистр экологии Ингушетии Магомед Бабхоев со школьниками из Центра юных натуралистов на субботнике по очистке берегов реки Сунжа
Министр экологии Ингушетии Магомед Бабхоев со школьниками из Центра юных натуралистов на субботнике по очистке берегов реки Сунжа
Как бы в подтверждение этих слов на каменистый берег Сунжи выбежала веселая стайка детей, которые тут же принялись помогать взрослым. Часть из них – это воспитанники Центра юных натуралистов Назрановского района.
"Про этот субботник я узнал от мамы. Нам здесь очень нравится, мы убираем мусор, чтобы очистить реку, и чтобы везде была чистота. Когда мы вырастем, мы никогда не будем мусорить", - говорит девятилетний Ахмед Муружев.
Юные натуралисты Ингушетии помогают в уборке берегов реки Сунжа
Неподалеку пластиковые пакеты, бутылки и другой бытовой мусор собирает группа празднично одетых женщин.
"Я узнала, что будет такая всероссийская акция, что надо собраться нам всем вместе и очистить наши реки. Приятно, что все собрались, все стараются. Это наша природа, это всё вокруг наше, и ради этого не жалко потратить выходной день", - говорит главная медсестра Республиканской поликлиники Холимат Олигова.
Помимо уборки мусора, в Ингушетии проводятся и другие мероприятия по улучшению экологического состояния и эстетического облика мест отдыха. На пустынных участках вдоль Сунжи высаживаются плодовые и декоративные деревья - кизил, мушмула, груши, сливы, а также сирень и быстрорастущая павловния. Это способствовует укреплению берегов и сохранению биоразнообразия.
"Прошлой осенью мы посадили здесь пятьсот саженцев плодовых и декоративных деревьев, на данный момент выживаемость 70-75%, чему мы очень рады. В перспективе предусматривается посадка деревьев по руслу реки Сунжа, а это более одного миллиона саженцев, с целью улучшения экологической обстановки. Разнообразие флоры, не считая плодов, крайне важно, например, для пчеловодства". - говорит Хаваж-Багаудин Плиев, директор АНО "Созидание", которая ведет экологический проект "Сады поколений".
Участие в очистке речных берегов в Ингушетии приняли также представители Центра развития водохозяйственного комплекса РФ, на который возложена функция управления федеральным проектом по сохранению уникальных водных объектов в рамках нацпроекта "Экология".
Как рассказал журналистам заместитель руководителя Центра Шамиль Магомедов, в прошлом году в подобной акции по всей стране были задействованы примерно два миллиона человек. И нынешний хороший старт мероприятия в Ингушетии уже позволяет предположить, что в текущем году эта цифра будет превышена.
"Сами видите, какой душевный подъем у людей: если в первый год приходилось проводить какую-то работу, чтобы вывести людей на субботник, то сейчас они идут сами, выходят и стар и млад. Все чувствуют себя причастными к важному делу и делают его с удовольствием. Ингушетия в плане экологии достаточно благополучна, поэтому очистка водоемов здесь имеет больше эстетическое и морально-нравственное значение. Мы хотим, чтобы у нас дома было чисто, и теперь расширяем границы своего дома до всей страны. Завтра мы увидим чистую страну, тогда будут чистые помыслы, будут успехи", - заключил Магомедов.
Асса
Работы по очистке речных берегов прошли не только на равнинной части республики, но и высоко в горах. Особенно актульны такие экологические акции в наиболее живописных районах горных рек, пользующихся большой популярностью в течение года у туристов. К сожалению, пока не все из них понимают, насколько важно сохранять в чистоте уникальные по красоте природные локации.
Вместе с волонтерами мы двинулись вдоль потрясающего по красоте Джейрахского ущелья к древнему, ныне покинутому селению Таргим, где по берегам бурной реки Асса расположены несколько комплексов ингушских родовых башен.
Говорит опытный горный проводник, специалист министерства экономики и туризма республики Хайрудин Гадаборшев:
"Примерно половина людей приехали сюда, узнав об этом мероприятии из средств массовой информации. Они просто решили внести свою лепту в очищение природы, ведь, по исламу, чистота – это половина веры. Так что всё это делается не только ради себя, но и ради Всевышнего".
Хайрудин Гадаборшев на уборке берегов реки Асса
В уборке берегов реки Асса приняла участие и ингушская молодежь. Один из добровольцев оказался студентом-нефтяником, а также представителем рода Мальсаговых, который происходит как раз из замкового комплекса Таргим. Род знаменит тем, что из его рядов вышло большое число генералов, ученых, писателей и других выдающихся людей.
"Я представляю Молодежный совет Ингушетии, мы каждую субботу выезжаем на экологические мероприятия, в которых принимает участие все больше молодых парней и девушек из нашей республики. И мы это делаем со всей искренностью и от всего сердца, ведь тут испокон веков, из поколения в поколение жили наши предки, поэтому мы должны сохранить эту землю чистой", - сказал Адам Мальсагов.
Адам Мальсагов во время уборки берегов реки Асса
Как ранее сообщало Федеральное агентство водных ресурсов РФ, более полумиллиона добровольцев с августа по октябрь примут участие в акции "Вода России", которая с 2019 года реализуется в рамках национального проекта "Экология". Серия масштабных мероприятий по уборке берегов рек и озёр от мусора запланирована в 45 регионах России.
© Фото : Федеральное агентство водных ресурсовДевушки-добровольцы на берегах реки Асса
© Фото : Федеральное агентство водных ресурсов
Девушки-добровольцы на берегах реки Асса
От бытового мусора с применением селективного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. В серии 8 экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафон в Краснодарском крае.
Традиционно участие в акциях принимают студенты, семьи с детьми, члены добровольческих организаций, представители бизнеса и муниципальных органов. Общим для всех является желание помочь природе и провести время с пользой. Присоединиться к акции "Вода России" могут все желающие на сайте чистыеберега.рф.
Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора "Вода России" проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объединила более 5 миллионов человек. С каждым годом увеличивается география и число участников.
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах" (ФЦП "Вода России") является главным инструментом реализации Водной стратегии Российской Федерации. Основными целями Стратегии являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восстановление водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий проживания, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.