Чистая природа – чистая душа: в Ингушетии прошел субботник по уборке рек

Десятки тысяч жителей Республики Ингушетия солнечным субботним утром 31 августа вышли на берега быстрых кавказских рек Сунжа и Асса, чтобы принять участие в беспрецедентном по своим масштабам экологическом марафоне "Чистые берега Кавказа". Мероприятие стартовало в рамках акции "Вода России", которая, в свою очередь, является частью национального проекта "Экология".

Сунжа

В окрестностях столицы Ингушетии - Магаса - на берега главной водной артерии республики - реки Сунжа - вышли люди практически всех возрастов, приехавшие не только из ближайших населенных пунктов, но и из отдаленных уголков Ингушетии.

В уборке территории, прилегающей к реке, приняли участие представители государственных органов, общественных организаций, а также множество простых людей, которые использовали субботник и как повод для дружеского общения и новых знакомств.

Открыл экологический марафон министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев, который вместе с сотрудниками своего ведомства стал одним из самых энергичных участников субботника.

"Это самый живой, самый масштабный экологический проект, в котором активно участвует Ингушетия, и который с каждым годом набирает обороты. С каждой новой акцией интерес простого населения к мероприятиям по защите природы растет. В наших школах мы регулярно проводим лекции и беседы по экологическому просвещению. Мы понимаем, что от того, как будут относиться к природе наши дети, будет зависеть экологическое будущее и качество жизни в республике", - сказал министр.

© РИА Новости / Александр Соболев Министр экологии Ингушетии Магомед Бабхоев со школьниками из Центра юных натуралистов на субботнике по очистке берегов реки Сунжа © РИА Новости / Александр Соболев Министр экологии Ингушетии Магомед Бабхоев со школьниками из Центра юных натуралистов на субботнике по очистке берегов реки Сунжа

Как бы в подтверждение этих слов на каменистый берег Сунжи выбежала веселая стайка детей, которые тут же принялись помогать взрослым. Часть из них – это воспитанники Центра юных натуралистов Назрановского района.

"Про этот субботник я узнал от мамы. Нам здесь очень нравится, мы убираем мусор, чтобы очистить реку, и чтобы везде была чистота. Когда мы вырастем, мы никогда не будем мусорить", - говорит девятилетний Ахмед Муружев.

© РИА Новости / Александр Соболев Юные натуралисты Ингушетии помогают в уборке берегов реки Сунжа © РИА Новости / Александр Соболев Юные натуралисты Ингушетии помогают в уборке берегов реки Сунжа

Неподалеку пластиковые пакеты, бутылки и другой бытовой мусор собирает группа празднично одетых женщин.

"Я узнала, что будет такая всероссийская акция, что надо собраться нам всем вместе и очистить наши реки. Приятно, что все собрались, все стараются. Это наша природа, это всё вокруг наше, и ради этого не жалко потратить выходной день", - говорит главная медсестра Республиканской поликлиники Холимат Олигова.

Помимо уборки мусора, в Ингушетии проводятся и другие мероприятия по улучшению экологического состояния и эстетического облика мест отдыха. На пустынных участках вдоль Сунжи высаживаются плодовые и декоративные деревья - кизил, мушмула, груши, сливы, а также сирень и быстрорастущая павловния. Это способствовует укреплению берегов и сохранению биоразнообразия.

"Прошлой осенью мы посадили здесь пятьсот саженцев плодовых и декоративных деревьев, на данный момент выживаемость 70-75%, чему мы очень рады. В перспективе предусматривается посадка деревьев по руслу реки Сунжа, а это более одного миллиона саженцев, с целью улучшения экологической обстановки. Разнообразие флоры, не считая плодов, крайне важно, например, для пчеловодства". - говорит Хаваж-Багаудин Плиев, директор АНО "Созидание", которая ведет экологический проект "Сады поколений".

Участие в очистке речных берегов в Ингушетии приняли также представители Центра развития водохозяйственного комплекса РФ, на который возложена функция управления федеральным проектом по сохранению уникальных водных объектов в рамках нацпроекта "Экология".

Как рассказал журналистам заместитель руководителя Центра Шамиль Магомедов, в прошлом году в подобной акции по всей стране были задействованы примерно два миллиона человек. И нынешний хороший старт мероприятия в Ингушетии уже позволяет предположить, что в текущем году эта цифра будет превышена.

"Сами видите, какой душевный подъем у людей: если в первый год приходилось проводить какую-то работу, чтобы вывести людей на субботник, то сейчас они идут сами, выходят и стар и млад. Все чувствуют себя причастными к важному делу и делают его с удовольствием. Ингушетия в плане экологии достаточно благополучна, поэтому очистка водоемов здесь имеет больше эстетическое и морально-нравственное значение. Мы хотим, чтобы у нас дома было чисто, и теперь расширяем границы своего дома до всей страны. Завтра мы увидим чистую страну, тогда будут чистые помыслы, будут успехи", - заключил Магомедов.

Асса

Работы по очистке речных берегов прошли не только на равнинной части республики, но и высоко в горах. Особенно актульны такие экологические акции в наиболее живописных районах горных рек, пользующихся большой популярностью в течение года у туристов. К сожалению, пока не все из них понимают, насколько важно сохранять в чистоте уникальные по красоте природные локации.

Вместе с волонтерами мы двинулись вдоль потрясающего по красоте Джейрахского ущелья к древнему, ныне покинутому селению Таргим, где по берегам бурной реки Асса расположены несколько комплексов ингушских родовых башен.

Говорит опытный горный проводник, специалист министерства экономики и туризма республики Хайрудин Гадаборшев:

"Примерно половина людей приехали сюда, узнав об этом мероприятии из средств массовой информации. Они просто решили внести свою лепту в очищение природы, ведь, по исламу, чистота – это половина веры. Так что всё это делается не только ради себя, но и ради Всевышнего".

В уборке берегов реки Асса приняла участие и ингушская молодежь. Один из добровольцев оказался студентом-нефтяником, а также представителем рода Мальсаговых, который происходит как раз из замкового комплекса Таргим. Род знаменит тем, что из его рядов вышло большое число генералов, ученых, писателей и других выдающихся людей.

"Я представляю Молодежный совет Ингушетии, мы каждую субботу выезжаем на экологические мероприятия, в которых принимает участие все больше молодых парней и девушек из нашей республики. И мы это делаем со всей искренностью и от всего сердца, ведь тут испокон веков, из поколения в поколение жили наши предки, поэтому мы должны сохранить эту землю чистой", - сказал Адам Мальсагов.

© РИА Новости / Александр Соболев Адам Мальсагов во время уборки берегов реки Асса © РИА Новости / Александр Соболев Адам Мальсагов во время уборки берегов реки Асса

Как ранее сообщало Федеральное агентство водных ресурсов РФ, более полумиллиона добровольцев с августа по октябрь примут участие в акции "Вода России", которая с 2019 года реализуется в рамках национального проекта "Экология". Серия масштабных мероприятий по уборке берегов рек и озёр от мусора запланирована в 45 регионах России.

© Фото : Федеральное агентство водных ресурсов Девушки-добровольцы на берегах реки Асса © Фото : Федеральное агентство водных ресурсов Девушки-добровольцы на берегах реки Асса

От бытового мусора с применением селективного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. В серии 8 экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафон в Краснодарском крае.

Традиционно участие в акциях принимают студенты, семьи с детьми, члены добровольческих организаций, представители бизнеса и муниципальных органов. Общим для всех является желание помочь природе и провести время с пользой. Присоединиться к акции "Вода России" могут все желающие на сайте чистыеберега.рф.

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора "Вода России" проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объединила более 5 миллионов человек. С каждым годом увеличивается география и число участников.