Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тегеран вернется к полному выполнению иранской ядерной сделки в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договоренностей, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

В последнее время Иран ведет переговоры с Францией о выработке механизмов, которые позволят вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. Речь, в частности, идет о праве иранской стороны на торговлю нефтью.

"В любой момент, если переговоры приведут к какому-то решению, мы в течение нескольких часов, нескольких дней вернем все эти меры", - сказал Зариф, выступая в Москве.

Иранский министр подчеркнул, что в Тегеране готовы к интенсивным переговорам по этому поводу.