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РИА Новости

Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД

18:21 02.09.2019 (обновлено: 18:44 02.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тегеран вернется к полному выполнению иранской ядерной сделки в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договоренностей, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
В последнее время Иран ведет переговоры с Францией о выработке механизмов, которые позволят вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. Речь, в частности, идет о праве иранской стороны на торговлю нефтью.
"В любой момент, если переговоры приведут к какому-то решению, мы в течение нескольких часов, нескольких дней вернем все эти меры", - сказал Зариф, выступая в Москве.
Иранский министр подчеркнул, что в Тегеране готовы к интенсивным переговорам по этому поводу.
"Иран никогда не покидал стол переговоров, мы не боимся переговоров", - сказал Зариф.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
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