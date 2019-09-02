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РИА Новости

Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

18:15 02.09.2019
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© Flickr / Ministry of Defense of UkraineНачальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
В мае Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака.
"Освободить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.
Муженко был назначен на должность начальника Генштаба в июле 2014 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
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