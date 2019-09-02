Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

В мае Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака.

"Освободить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.