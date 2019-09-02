МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Сергей Кирпиченко

КАИР, 2 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта выразило соболезнования в связи со смертью посла России в Каире Сергея Кирпиченко, говорится в заявлении ведомства.

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался утром в понедельник в каирской больнице в возрасте 68 лет.