МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире

КАИР, 2 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта выразило соболезнования в связи со смертью посла России в Каире Сергея Кирпиченко, говорится в заявлении ведомства.
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался утром в понедельник в каирской больнице в возрасте 68 лет.
"Официальный представитель египетского МИД Ахмед Хафез выражает соболезнования от имени министерства иностранных дел в связи со смертью посла России в Египте Сергея Кирпиченко", - сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства Египта.