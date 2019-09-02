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РИА Новости

МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире

17:51 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Сергей Кирпиченко
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Сергей Кирпиченко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КАИР, 2 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Египта выразило соболезнования в связи со смертью посла России в Каире Сергея Кирпиченко, говорится в заявлении ведомства.
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался утром в понедельник в каирской больнице в возрасте 68 лет.
"Официальный представитель египетского МИД Ахмед Хафез выражает соболезнования от имени министерства иностранных дел в связи со смертью посла России в Египте Сергея Кирпиченко", - сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства Египта.
Бывший чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в РФ Иззат Саад
16:58РИА Новости
Экс-посол Египта назвал Кирпиченко добрым другом Каира и арабского мира
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Сергей КирпиченкоМИД ЕгиптаКаир (город)РоссияЕгипетВ мире
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