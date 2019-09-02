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РИА Новости

RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"

17:51 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанк"Древо скорби" - монумент жертвам теракта 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане
Древо скорби - монумент жертвам теракта 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане
© РИА Новости / Владимир Иванов
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"Древо скорби" - монумент жертвам теракта 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Документальный канал RTД представил фильм "Беслан. Жизнь за ангелов", рассказывающий о судьбах переживших теракт в Беслане 15 лет назад, сообщает пресс-служба RT.
Добавляется, что вместе с участниками событий съемочная группа вернулась в школу №1 Беслана, чтобы вспомнить дни трагедии. Авторы фильма рассказали, как сложились судьбы бывших заложников, и поговорили с офицером спецназа, участвовавшим в их спасении.
Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
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"В заложниках была я, моя мама, мой старший брат Борис, старшая сестра Вера и двоюродная сестра Аня. Остались в живых я, мама и сестра Аня. Иногда ты задаешь себе вопрос: почему вот брат и сестра? Мы сидели рядом. И их нет, а ты есть. Даже не почему, а для чего я осталась жива. Это же не просто так. Наверное, я в какой-то степени должник. Я в долгу у этого мира. Я должна оправдать свою жизнь чем-то хорошим", — цитирует пресс-служба Ирину Гуриеву, ученицу школы №1 Беслана, которой в 2004 году было 7 лет.
"Мы должны были дать первый звонок, и я помню, мне еще дали колокольчик. Я помню, мальчик уже поднял меня, дали в руки этот колокольчик, и… прозвенеть я не успела", — приводит пресс-служба слова Дзерасс Кудзаевой, которая 15 лет назад пошла в первый класс и была на школьной линейке со всей семьей.
Отмечается, что в 2011 году фильм RTД о трагедии в Беслане "Город маленьких ангелов" получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards.
Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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Теракт в Беслане (2004)БесланПроисшествия
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