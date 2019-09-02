В Саратове еще один человек умер от геморрагической лихорадки

САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число умерших от геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Саратовской области в этом году увеличилось до двух человек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного минздрава.

Ранее в областном минздраве сообщили, что в регионе к 20 августа геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) заболели 1429 пациентов, из них на лечении в больницах оставались 153 человека. Управление СК уточняло, что 30 мая в саратовской больнице скончалась пациентка, которую госпитализировали в критическом состоянии с подозрением на ГЛПС.

"Есть второй летальный случай с подтвержденным диагнозом ГЛПС. У мужчины было тяжелое стремительное течение болезни, скончался в конце августа в больнице в Саратове, где проходил лечение. Вся медицинская помощь была оказана в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников в Саратовской области, где ГЛПС с мая заболели более 1,4 тысячи человек. По версии следствия, к массовой заболеваемости ГЛПС привело ненадлежащее исполнение областными и муниципальными чиновниками обязанностей по проведению дератизационных мероприятий.