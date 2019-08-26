В Саратове завели дело из-за вспышки геморрагической лихорадки

САРАТОВ, 26 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о халатности чиновников в Саратовской области, где геморрагической лихорадкой с почечным синдромом с мая заболели более 1,4 тысячи человек, сообщило областное СУСК РФ.

Ранее в областном минздраве сообщили, что в регионе к 20 августа геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заболели 1429 пациентов, из них на лечении в больницах оставались 153 человека. Управление СК уточняло, что 30 мая в саратовской больнице скончалась пациентка, которую госпитализировали в критическом состоянии с подозрением на геморрагическую лихорадку. СК проводил по данному факту проверку.

"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку в регионе опасного заболевания", - говорится в сообщении.

Дело завели по статье УК РФ "Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан".

По версии следствия, с 2018 года по июль 2019 года должностные лица из числа сотрудников органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Саратова, на которых возложена обязанность по проведению дератизационных мероприятий, направленных на профилактику геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что повлекло заболеваемость значительного числа жителей Саратова и области геморрагической лихорадкой, а также смерть человека.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Следователи СК проводят допросы пострадавших, сотрудников органов власти, на которых возложена обязанность по организации и проведению дератизационных мероприятий, а также представителей иных компетентных органов с целью установления истины по делу. Изъята необходимая документация", - отмечается в сообщении.