В Орловской области четырехлетний мальчик выжил, упав с пятого этажа

ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства падения из окна пятого этажа четырехлетнего мальчика в Орловской области, который выжил и был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"Первого сентября 2019 года в поселке Знаменка Орловского района из окна балкона, расположенного на пятом этаже многоквартирного жилого дома, выпал малолетний мальчик", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенка с "множественными телесными повреждениями" госпитализировали в больницу Орла. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Следствие выяснило, что мальчик воспитывается в благополучной семье, в момент несчастного случая родители находились дома.