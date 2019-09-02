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РИА Новости

В Орловской области четырехлетний мальчик выжил, упав с пятого этажа

17:22 02.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства падения из окна пятого этажа четырехлетнего мальчика в Орловской области, который выжил и был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Первого сентября 2019 года в поселке Знаменка Орловского района из окна балкона, расположенного на пятом этаже многоквартирного жилого дома, выпал малолетний мальчик", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенка с "множественными телесными повреждениями" госпитализировали в больницу Орла. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Следствие выяснило, что мальчик воспитывается в благополучной семье, в момент несчастного случая родители находились дома.
"В настоящее время ребенок находится на лечении в реанимационном отделении больницы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечает следствие.
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