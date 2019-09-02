Трамп одобрил декларацию о введении ЧС в Южной Каролине из-за урагана

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине из-за урагана "Дориан", говорится в заявлении Белого дома.

Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер ввел режим ЧС и объявил эвакуацию на всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан".

"Вчера президент Дональд Трамп объявил, что в штате Южная Каролина существует чрезвычайная ситуация, и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям по реагированию на уровне штатов, племен и местных жителей", - следует из распространенного сообщения.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана".