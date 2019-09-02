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РИА Новости

Трамп одобрил декларацию о введении ЧС в Южной Каролине из-за урагана

17:11 02.09.2019
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине из-за урагана "Дориан", говорится в заявлении Белого дома.
Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер ввел режим ЧС и объявил эвакуацию на всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан".
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
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В Сети появилось видео урагана "Дориан"
"Вчера президент Дональд Трамп объявил, что в штате Южная Каролина существует чрезвычайная ситуация, и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям по реагированию на уровне штатов, племен и местных жителей", - следует из распространенного сообщения.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана".
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.
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Ураган "Дориан"Дональд ТрампЮжная КаролинаСШАВ мире
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