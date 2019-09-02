Экс-посол Египта назвал Кирпиченко добрым другом Каира и арабского мира

"Я хочу выразить самые глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной господина Сергея Кирпиченко. Он был преданным и верным другом для всего арабского мира, для Египта… Он очень любил египетский народ, активно общался не только с египетским руководством, но и с простыми египтянами, был одним из тех немногих высокообразованных людей, которые прекрасно знают как русскую, так и египетскую культуру. Он понимал происходящие в египетском обществе процессы, приоритеты египетской внешней политики на современном этапе", - сказал собеседник агентства.