Экс-посол Египта назвал Кирпиченко добрым другом Каира и арабского мира

КАИР, 2 сен - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Добрым другом Египта и всего арабского мира назвал в беседе с РИА Новости скончавшегося в понедельник в Каире посла РФ Сергея Кирпиченко бывший посол АРЕ в России и исполнительный директор Совета по внешней политике Египта Иззат Саад.
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался утром в понедельник в каирской больнице в возрасте 68 лет.
"Я хочу выразить самые глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной господина Сергея Кирпиченко. Он был преданным и верным другом для всего арабского мира, для Египта… Он очень любил египетский народ, активно общался не только с египетским руководством, но и с простыми египтянами, был одним из тех немногих высокообразованных людей, которые прекрасно знают как русскую, так и египетскую культуру. Он понимал происходящие в египетском обществе процессы, приоритеты египетской внешней политики на современном этапе", - сказал собеседник агентства.
Иззат Саад пояснил, что был знаком с Кирпиченко много лет. "Он был настоящим экспертом в арабских проблемах в целом, и в частности, в двусторонних отношениях Египта с Россией. Он стремился развивать эти отношения во всех сферах. Он прекрасно и на высочайшем уровне владел арабским языком, может быть, даже лучше, чем многие носители этого языка", - отметил египетский дипломат.