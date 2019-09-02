Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", — сказали в департаменте.

МИД отмечает, что "некролог будет опубликован в ближайшее время".

Кирпиченко в сентябре 2011 года стал послом в Египте и по совместительству полномочным представителем в Лиге арабских государств. До этого он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии и Сирии.