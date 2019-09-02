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РИА Новости

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

14:00 02.09.2019 (обновлено: 16:03 02.09.2019)
56103
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Кирпиченко
Сергей Кирпиченко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Каире умер российский посол Сергей Кирпиченко, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.
Ему было 68 лет.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", — сказали в департаменте.

МИД отмечает, что "некролог будет опубликован в ближайшее время".
Кирпиченко в сентябре 2011 года стал послом в Египте и по совместительству полномочным представителем в Лиге арабских государств. До этого он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии и Сирии.
Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.
20117441964
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Сергей КирпиченкоМИД РФКаир (город)РоссияЕгипетВ мире
Популярные комментарии
Послы мрут часто)
2 сентября, 14:14
Сосед Соседов
5516856
Соболезнование семье и друзьям. Но есть вопрос очень простой. Представьте Директора завода или Предприятия, у которого люди умирают от сердечных приступов, или их стреляют и прочее. Где бы был этот Директор Завода или Предприятия, который не обеспечил безопасность труда для своих подчиненных? Верно! А чем МИД отличается от иного предприятия по обеспечению безопасности труда и охране здоровья работников? Так почему Лавров ещё на свободе?
2 сентября, 14:39
Юрий Иванов
4121147
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