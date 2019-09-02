Глава МИД Израиля обсудил с немецким коллегой ситуацию с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в телефонном разговоре с немецким коллегой Хайко Маасом призвал довести до сведения ливанского руководства, что Израиль не заинтересован в эскалации, но продолжит реагировать на агрессию, ответственным будет считать Ливан в целом, сообщила пресс-служба министра.
Разговор состоялся на фоне воскресного обмена ударами между боевиками ливанского движения "Хезболлах" и армией Израиля на границе двух стран.
"Стороны обсудили последние события на севере Израиля. Министр Исраэль Кац заверил немецкого коллегу, что у Израиля нет желания усугублять ситуацию. Вместе с тем, Израиль готов продолжить жестко реагировать на любой акт агрессии. Единственным ответственным за любую атаку Израиль будет считать Ливан", - сообщила пресс-служба.
Кроме того, Кац попросил четко изложить ливанскому правительству позицию государства Израиль. "Весь Ливан заплатит высокую цену, если его правительство не сдержит "Хезболлах", - приводит пресс-служба слова министра.
Со своей стороны Маас "отметил, что обеспокоен недавними событиями и надеется, что удастся избежать эскалации напряженности".
Израильский министр также призвал Германию ввести санкции против "Хезболлах" и признать эту организацию террористической. В ответ Маас заявил, что "отношение Германии к "Хезболлах" в Ливане близко к позиции Израиля и что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос признания этой организации террористической", сообщает пресс-служба.
Также в ходе беседы стороны договорились о встрече в ближайшее время.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана. На данный момент израильские военные называют исчерпанным на "тактическом уровне" обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" на границе двух стран. Также армия сообщила, что с израильской стороны потерь нет. -0-