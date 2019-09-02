Порошенко нашел новую работу в Раде

Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко войдет в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом. Об этом сообщается на Экс-президент Украины Петр Порошенко войдет в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Также был опубликован состав других комитетов Верховной рады.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и бывший спикер Андрей Парубий из "Европейской солидарности" будут работать в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко войдет в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Девятый созыв Верховной рады начал работу 29 августа. Состав парламента определился в результате досрочных выборов, проходивших 21 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко — 13,05%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 8,18%. Замыкают пятерку прошедших в Раду партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которой удалось набрать 8,1% голосов, и "Голос" Святослава Вакарчука — 5,82%.