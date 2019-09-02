Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил простой до 16 сентября

САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", приступивший к сокращению штата, в понедельник продлил до 16 сентября режим простоя для работников, сообщили РИА Новости в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.

"Тролза" с марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"Режим простоя продлен с 1 по 16 сентября", - сказала собеседница агентства.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", в число возможных инвесторов завода входят "Трансмашхолдинг", группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин. Банк "Россия" 29 августа подал в саратовский арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей.