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РИА Новости

Продюсер Розенбаума рассказала о перенесенной певцом операции

16:22 02.09.2019 (обновлено: 17:14 02.09.2019)
20381
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Александр Розенбаум во время выступления
Певец Александр Розенбаум во время выступления
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина рассказала, что артист перенес операцию.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации певца. В частности, по информации "Пятого канала", Розенбауму стало плохо в больнице, где он проходил лечение. Позже журналисты также сообщали, что Розенбаума прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Купсина заявила РБК, что операция Розенбаума была плановой.

"(Ему. — Прим. ред.) абсолютно ничего не угрожает", — отметила она.

Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году он получил звание народного артиста России.
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Культура - РИА Новости. Итоги дняАлександр Розенбаум
Популярные комментарии
Дай Бог здоровья!!!
2 сентября, 16:26
Стас Титов
1100025
Я не поклонник АР, но многие его песни нравятся. Здоровья и сил ему.
2 сентября, 17:07
Серый Волк
600014
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