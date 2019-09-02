Продюсер Розенбаума рассказала о перенесенной певцом операции

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина рассказала, что артист перенес операцию.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации певца. В частности, по информации "Пятого канала", Розенбауму стало плохо в больнице, где он проходил лечение. Позже журналисты также сообщали, что Розенбаума прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Купсина заявила РБК, что операция Розенбаума была плановой.
"(Ему. — Прим. ред.) абсолютно ничего не угрожает", — отметила она.
Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году он получил звание народного артиста России.