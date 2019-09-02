Губернатор Смоленщины уволил двух своих замов

СМОЛЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение расторгнуть трудовые отношения со своими заместителями Анной Кожуриной и Русланом Черных, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

По его словам, глава региона принял такое решение "по причине угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц".

В частности, как сообщил собеседник агентства, увольнение Кожуриной, которая курировала вопросы развития физической культуры и спорта, связано с отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также с затягиванием сроков проведения необходимых для этого административных процедур.

"Все это может повлечь за собой невыполнение основных показателей, обозначенных в региональном проекте "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" в рамках национального проекта "Демография", и сокращение федерального финансирования", - отметил представитель администрации.

По его словам, Черных в областной администрации курировал транспорт и дорожное хозяйство, строительство и ЖКХ.

В начале февраля этого года Островский предупредил, что не будет мириться с любыми проявлениями некомпетентности, слабыми результатами в работе по направлениям, которые находятся в зоне ответственности вице-губернаторов и руководителей органов исполнительной власти.

Выступая на рабочем совещании членов администрации области, посвященном реализации региональной составляющей национыльныцх проектов, Островский заявил: "Полностью отвечая перед высшим руководством страны за положение дел в регионе, за реализацию стратегических инициатив и достижение поставленных целей, я не намерен мириться с любыми проявлениями некомпетентности, слабыми результатами в работе по направлениям, которые находятся в вашей зоне ответственности. С такими подчиненными буду расставаться, невзирая на должности".