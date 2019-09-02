Путин дал региональным чиновникам рекомендации, как быть переизбранными

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал региональным чиновникам рекомендации, что необходимо сделать, чтобы быть переизбранными.

Путин в понедельник прибыл в наиболее пострадавший от паводка в Иркутской области город Тулун.

"Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать", - сказал Путин в ходе совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших при паводке в Иркутской области.

Президент подчеркнул, что прекрасно отдает себе отчет в том, что эта работа тяжелая, энергозатратная, при этом не всегда хорошо оплачиваемая. "Я все понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, еще и избираетесь на эти должности. Вот Юрий Владимирович (Кариха, мэр Тулуна - ред.) будет опять сейчас избираться, - констатировал Путин. - Вот самый легкий способ вам избраться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации".

"Сделайте это!" - поручил Путин.

Прокомментировал президент и выступление мэра Тулуна, который в отличие от своих коллег - глав районов Иркутской области - не стал говорить президенту ни о каких проблемах, а ограничился пространными благодарностями в адрес российского лидера.

"Юрий Владимирович, мы ведь собрались не для того, чтобы друг друга хвалить", - упрекнул его Путин.

Президент заметил, что ему бы очень хотелось, чтобы люди хвалили представителей региональных властей, и констатировал, "что таких благодарностей пока немного".

"Но они есть, и это значит, что мы все, и вы тоже, работаете, но замечаний очень много", - добавил он.