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РИА Новости

Путин дал региональным чиновникам рекомендации, как быть переизбранными

16:07 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал региональным чиновникам рекомендации, что необходимо сделать, чтобы быть переизбранными.
Путин в понедельник прибыл в наиболее пострадавший от паводка в Иркутской области город Тулун.
"Нужно организовать работу должным образом своих команд и коллективов. Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать", - сказал Путин в ходе совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших при паводке в Иркутской области.
Президент подчеркнул, что прекрасно отдает себе отчет в том, что эта работа тяжелая, энергозатратная, при этом не всегда хорошо оплачиваемая. "Я все понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, еще и избираетесь на эти должности. Вот Юрий Владимирович (Кариха, мэр Тулуна - ред.) будет опять сейчас избираться, - констатировал Путин. - Вот самый легкий способ вам избраться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации".
"Сделайте это!" - поручил Путин.
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Прокомментировал президент и выступление мэра Тулуна, который в отличие от своих коллег - глав районов Иркутской области - не стал говорить президенту ни о каких проблемах, а ограничился пространными благодарностями в адрес российского лидера.
"Юрий Владимирович, мы ведь собрались не для того, чтобы друг друга хвалить", - упрекнул его Путин.
Президент заметил, что ему бы очень хотелось, чтобы люди хвалили представителей региональных властей, и констатировал, "что таких благодарностей пока немного".
"Но они есть, и это значит, что мы все, и вы тоже, работаете, но замечаний очень много", - добавил он.
Российский лидер вспомнил свой опыт работы в Санкт-Петербурге, заметив, что прекрасно понимает уровень ответственности и вообще специфику такой работы. Путин заметил, что региональным чиновникам "труднее всего, потому что они работают напрямую с людьми". При этом, по словам президента, то, что он услышал, пообщавшись в течение дня с жителями Тулуна, говорит о том, что выстроить работу с людьми пока что не удается.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
15:19Радио
Режим ЧС в Приангарье сохранится до разрешения вопросов с жильем - Путин
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Владимир ПутинИркутская областьРоссияПолитика
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